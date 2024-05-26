Indonesia Banget! Begini Bocoran Konsep Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid

JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid saat ini tengah disibukkan dengan berbagai persiapan jelang hari pernikahan mereka.

Setelah melamar Aaliyah pada 15 Mei 2024 lalu di Thailand, pasangan ini mulai sibuk untuk mencari beberapa vendor guna mensukseskan acara bahagia mereka. Termasuk merencanakan kedatangan keluarga besar Thariq untuk meminta Aaliyah menjadi istri.

Thariq pun membongkar konsep pernikahan impiannya. Dia telah membayangkan rangkaian acara pernikahan yang mengusung konsep adat istiadat dari berbagai daerah di Indonesia.

Menurutnya, rangkaian acara yang menonjolkan budaya Indonesia begitu istimewa.

"Aku penginnya rangkaian pernikahan semuanya menampilkan budaya Indonesia, keren-keren banget," ujar Thariq Halilintar saat dijumpai di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Begini bocoran konsep pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)





Di rangkaian acara pernikahannya, Thariq sendiri ingin memadukan budaya dari beberapa daerah di Indonesia.

"Kita pengin meliputi semuanya, ada Sundanya, Padangnya," sambungnya.

BACA JUGA: Thariq Halilintar Akan Bawa Keluarga Besar untuk Melamar Aaliyah Massaid Dalam Waktu Dekat

Thariq mengaku bahwa dirinya ingin mengadakan acara pernikahan yang sederhana. Momen sakral yang menyatukan dirinya dan Aaliyah dalam ikatan pernikahan itu hanya disaksikan oleh keluarga dan kerabat terdekat. Namun, dia masih mempertimbangkannya.

"Jujur sebenernya aku maunya yang simpel, yang keluarga saja, temen-temen saja, sedikit, seperti itu. Tapi kita lihat nantilah. Kerabat-kerabat masih dalam pertimbangan lah. Tapi dream weeding aku itu sebenarnya sedikit aja, ada keluarga cukup itu aja," ungkapnya.