Aaliyah Massaid Tak Akan Tunda Punya Momongan Usai Dinikahi Thariq Halilintar

JAKARTA - Aaliyah Massaid baru saja menerima lamaran dari kekasihnya, Thariq Halilintar. Saat ini, Aaliyah dan Thariq diketahui sedang mempersiapkan hari bahagia pernikahan mereka, yang disebut-sebut akan berlangsung tahun ini.

Menariknya, anak dari Reza Artamevia dan mendiang Adjie Massaid ini mengaku tidak akan menunda kehadiran momongan usai menikah nanti. Bahkan pengakuan itu diungkapkan oleh Aaliyah saat tengah berbincang dengan keluarga dari Aurel Hermansyah, yang juga merupakan keluarga ipar Thariq Halilintar.

Awalnya, Aaliyah terlihat tengah bercanda dengan Azura Humaira Nur Atta, putri kedua Aurel dan Atta. Melihat Aaliyah yang asyik menggoda Azura yang ada di pangkuan Thariq, Ashanty pun tampak menggodanya.

"Bentar lagi ada yang mau punya kayak gini (bayi), nih," kata Ashanty di akun YouTube The Hermansyah A6.

Aaliyah Massaid tak akan tunda momongan usai dinikahi Thariq Halilintar (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)





Mendengar ucapan Ashanty, gadis yang akrab disapa Aal ini hanya tersenyum. Kemudian, Ashanty pun kembali bertanya soal rencana Aaliyah memiliki momongan usai menikah nanti.