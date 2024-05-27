QuickBuck Rilis Karya Bertajuk Give All di Bawah Naungan Label Belanda

JAKARTA - Musik elektronik di Indonesia mulai mendapat perhatian di kancah internasional. Pasalnya, QuickBuck yang merupakan 1st Winner dari Electronic Music Producer Contest (EMPC) 2023 yang diselenggarakan oleh ICEPERIENCE.ID mampu merilis karya di bawah label musik kelas dunia asal Belanda, STMPD RCRDS.

QuickBuck sendiri merupakan seorang produser musik elektronik dan disk-jockey (DJ) bernama asli Farrel. Usai bersaing ketat dengan ratusan peserta EMPC, ia berhasil merilis track berjudul 'Give All' di bawah naungan STMPD RCRDS.

QuickBuck mengenalkan karakter musiknya sebagai genre yang disebut Chroma House dan mampu memenangkan ajang EMPC lantaran dinilai memiliki warna tersendiri. Menariknya, pada track 'Give All', QuickBuck juga turut menggandeng NUZB, seorang musisi asal Brasil untuk membawakan track yang digambarkan sebagai koneksi antara dua jiwa yang bertemu dan terjerat cinta pada pandangan pertama.

"Give All merepresentasikan perasaan falling in love yang membuat kita ingin memberikan segalanya kepada orang tersebut," ungkap QuickBuck.

QuickBuck rilis karya bertajuk 'Give All' di bawah naungan label Belanda (Foto: Ist)





"Sebenarnya Chroma House adalah signature sound dari QuickBuck, yang ditambah vibe retro future dari musisi asal Brasil NUZB. Perkawinan antara keduanya menghasilkan genre “Color House” yang danceable dan cocok dibawakan untuk nuansa festival atau klub," sambungnya.

Steven Hiemstra selaku label manager STMPD RCRDS, meyakini bahwa ' Give All' mempunyai kualitas yang mengagumkan dan diperhitungkan oleh market musik elektronik secara global.

"Saya sudah tak sabar ingin memperlihatkan hasil sinergi STMPD dan EMPC. Kami memadukan dua musisi muda berbakat dengan latar belakang yang berbeda. QuickBuck dari Indonesia dan NUZB dari Brasil. Keduanya secara mengagumkan punya chemistry dan menghasilkan karya yang luar biasa," terang Steven Hiemstra.

Sementara itu, dua pemenang EMPC yang lain, yakni Rynyr yang merupakan 2nd Winner EMPC 2023 juga merilis track 'Finding Your Heart' di bawah naungan label STMPD RCRDS. Hal yang sama juga dilakukan oleh Hunn sebagai 3rd Winner EMPC 2023 yang merilis track berjudul 'Be With You'.

Lewat keberhasilan tiga penang EMPC 2023, Arry Kurniawan selaku perwalikan dari ICEPERIENCE.ID memberikan apresiasi. Dia pun berharap ajang EMPC dan para pemenang yang dihasilkan menjadi pijakan penting dalam memberi ruang dan memotivasi talenta-talenta produser muda di Tanah Air. Tentunya agar terus berkiprah dan melebarkan sayap di dunia dengan karya-karyanya yang orisinal.