Jadi Produser Film Horor, Deddy Corbuzier : Kalau Drama, Terlalu Banyak di Sekitar Saya

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |15:01 WIB
Deddy Corbuzier jadi produser film horor
Deddy Corbuzier jadi produser film horor (Foto: Ist)
JAKARTA - Deddy Corbuzier baru saja menjalani debut sebagai produser film bergenre horor, Malam Pencabut Nyawa. Deddy pun begitu antusias jelang penayangan film tersebut pada 22 Mei 2024.

Usai debutnya ini, Deddy tampaknya ketagihan untuk kembali terlibat dalam produksi film-film karya anak bangsa. Setelah film horor, Deddy mulai tertarik untuk menggarap film action. Namun Deddy melihat genre horor masih menjadi primadona di industri perfilman tanah air.

Selain film horor yang tengah menjamur, sebenarnya film drama juga saat ini tengah digandrungi. Namun, Deddy Corbuzier melempar candaan soal belum tertarik menggarap film bergenre drama.

"Kita sempet ngobrol action, film horor yang agak berbeda lagi, sampai sekarang baru itu sih karena saya mau bikin film drama tapi sudah terlalu banyak drama di sekitar saya," ujar Deddy Corbuzier saat dijumpai di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Melihat film action yang peredarannya masih kurang masif, Deddy Corbuzier pun berharap bisa menggarap film action yang berkualitas dan mampu menarik perhatian masyarakat. Deddy juga sempat berpikir untuk menggarap film komedi.

"Kalau action masih kurang, sekarang yang banyak horor atau drama. Action masih kurang di Indonesia. Mudah-mudahan bisa kita buat yang spektakuler dan masyarakat suka. Nah, komedi bagus tuh," ungkapnya.

