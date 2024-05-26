Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sukhdev Singh Ungkap Tantangan dalam Proses Produksi Series Kartu Keluarga

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |21:45 WIB
Sukhdev Singh Ungkap Tantangan dalam Proses Produksi Series <i>Kartu Keluarga</i>
Sukhdev Singh ungkap tantangan dalam proses produksi series 'Kartu Keluarga' (Foto: MNC Media)
JAKARTA - 'Kartu Keluarga' akan menjadi series baru yang tayang di Vision+. Series ini sendiri mengusung genre komedi keluarga yang ringan dan menghibur, menceritakan kisah tentang Sri Widuri, seorang ibu tunggal yang berjuang demi masa depan dan pendidikan anaknya.

Sukhdev Singh selaku produser sekaligus sutradara "Kartu Keluarga", mengungkapkan bahwa tantangan saat menggarap series adalah bagaimana ia meyakinkan diri sendiri.

"Tantangan terbesar saya adalah bagaimana meyakinkan diri sendiri agar saya bisa membuat series ini bisa menjadi tontonan yang berkualitas," ujar Sukhdev Singh.

Proses kreatif "Kartu Keluarga" diawali dengan menyusun konsep yang matang dalam benaknya. Proses ini menurutnya sangat krusial agar ketika proses pengambilan gambar bisa dilakukan sesuai dengan rencana.

Sukhdev Singh

Sukhdev Singh ungkap tantangan dalam proses produksi series 'Kartu Keluarga' (Foto: MNC Media)

"Saya menyusun konsep dalam benak saya untuk dimasak dengan baik sehingga menjadi satu karya yang utuh. Proses pematangan ini sangat krusial sehingga ketika proses pengambilan gambar bisa dilakukan sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan di awal," jelas Sukhdev Singh.

