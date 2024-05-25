Ternyata Ini Inspirasi di Balik Series Drama Komedi Kartu Keluarga

JAKARTA – Vision+ kembali merilis Original Series terbaru berjudul Kartu Keluarga. Series ini merupakan hasil kolaborasi bersama Screenmedia Films yang diproduksi di bawah arahan Sukhdev Singh sebagai produser sekaligus sutradara. Ia merupakan produser film Indonesia yang terkenal kesuksesan filmnya, diantaranya London Love Story dan ILY From 38.000 Ft.

Kartu Keluarga sendiri terinspirasi dari peristiwa yang terjadi di sekitar kita, khususnya terkait peraturan pemerintah tentang zona sekolah. Isu ini banyak diberitakan dan memicu berbagai drama di beberapa daerah.

Sukhdev Singh mengaku hal ini yang menginspirasi untuk mengangkatnya menjadi sebuah kisah drama keluarga yang seru, mengharukan, namun juga comedic.

"Inspirasi untuk mengangkat series Kartu Keluarga datang dari peristiwa di sekitar kita; dari adanya peraturan baru pemerintah tentang zona sekolah. Banyak diberitakan bahwa sistem zonasi untuk siswa sekolah negeri ini menimbulkan berbagai drama di beberapa daerah yang sangat menarik untuk diangkat menjadi suatu kisah drama keluarga yang seru; mengharukan namun juga comedic” jelas Sukhdev Singh.

Kartu Keluarga mengisahkan tentang Sri Widuri (Bunga Zainal), seorang ibu tunggal yang terpaksa menikah dengan Ambardi (Dimas Anggara) demi mendapatkan kartu keluarga baru untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah favorite. Series ini juga dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti Tio Pakusadewo, Oline Mendeng, Roy Marten dan aktris ternama lainnya.

