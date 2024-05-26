Tayang 31 Mei, Series Kartu Keluarga Akan Jadi Tontonan Kocak yang Menghibur

Series Kartu Keluarga akan tayang mulai 31 Mei di Vision+ (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Series "Kartu Keluarga" dijadwalkan akan tayang di Vision+ mulai 31 Mei 2024. Mengusung genre drama keluarga, romantis, dan komedi, series ini dikemas dengan apik dan menghibur dan bercerita tentang seorang Sri Widuri, ibu tunggal yang penuh semangat dan pantang menyerah demi pendidikan serta masa depan anaknya.

Dalam wawancaranya bersama Vision+, Sukhdev Singh selaku produser dan sutradara series “Kartu Keluarga” mengungkapkan bahwa kunci utama dalam meramu series ini adalah menciptakan harmoni antara unsur drama keluarga, romantis, dan komedi.

“Cara menyeimbangkan unsur drama keluarga, romance dan komedi dalam series Kartu Keluarga ini mengacu pada unsur harmoni yang mengalir saja seperti layaknya kehidupan ini.” Ungkap Sukhdev Singh.

Sukhdev Singh menuturkan harmonisasi ini telah dipikirkan sejak awal, dari naskah skenario hingga proses syuting. Hal ini bertujuan agar tercipta alur cerita yang mengalir natural dan menyentuh hati.

Series Kartu Keluarga akan tayang mulai 31 Mei di Vision+ (Foto: MNC Media)





“Semuanya diramu sejak masih berupa naskah skenario sehingga harmoninya bisa terjaga sejak episode pertama hingga terakhir.” lanjutnya.