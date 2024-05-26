Devano Danendra Sempat Malu dan Terbebani Punya Orang Tua Artis

JAKARTA - Devano Danendra blakblakan mengakui bahwa menjadi dirinya sempat malu menjadi anak dari seorang artis. Bahkan, ia pun tak segan menyebut jika hal itu merupakan beban baginya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya ibunda Devano, yakni Iis Dahlia sempat membuat kontroversi. Hal itu membuat Devano tak jarang menjadi sasaran netizen.

Bahkan tak jarang ketika ia mengeluarkan karya baik itu lagu atau film, Devano masih terus ditanyai tanggapan terkait perilaku ibunya.

"Pasti ada aja kayak wartawan (nanya) tanggapan kamu terhadap Mama kamu yang itu, itu beban, berat," kata Devano Danendra dikutip dari kanal YouTube Kemal Palevi, Minggu, 26 Mei 2024.

Devano Danendra malu dan terbebani punya orang tua artis (Foto: Instagram/iamdevano)





Sampai akhirnya Devano pun mengeluarkan keresahan hatinya kepada sang ibunda. Namun Iis Dahlia memberikan jawaban bahwa dunia entertainment memang seperti itu dan Devano harus mengerti. Meski tentunya itu merupakan hal yang sulit.

"Akhirnya gue mencoba untuk menerapkan walaupun susah banget tuh bertahun-tahun gue stres," ungkap Devano Danendra.

Bahkan gara-gara punya ibu Iis Dahlia, Devano sempat merasa malu dan tidak punya teman.