Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Devano Danendra Sempat Malu dan Terbebani Punya Orang Tua Artis

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |03:30 WIB
Devano Danendra Sempat Malu dan Terbebani Punya Orang Tua Artis
Devano Danendra malu dan terbebani punya orang tua artis (Foto: Instagram/iamdevano)
A
A
A

JAKARTA - Devano Danendra blakblakan mengakui bahwa menjadi dirinya sempat malu menjadi anak dari seorang artis. Bahkan, ia pun tak segan menyebut jika hal itu merupakan beban baginya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya ibunda Devano, yakni Iis Dahlia sempat membuat kontroversi. Hal itu membuat Devano tak jarang menjadi sasaran netizen.

Bahkan tak jarang ketika ia mengeluarkan karya baik itu lagu atau film, Devano masih terus ditanyai tanggapan terkait perilaku ibunya. 

"Pasti ada aja kayak wartawan (nanya) tanggapan kamu terhadap Mama kamu yang itu, itu beban, berat," kata Devano Danendra dikutip dari kanal YouTube Kemal Palevi, Minggu, 26 Mei 2024.

Devano Danendra

Devano Danendra malu dan terbebani punya orang tua artis (Foto: Instagram/iamdevano)


Sampai akhirnya Devano pun mengeluarkan keresahan hatinya kepada sang ibunda. Namun Iis Dahlia memberikan jawaban bahwa dunia entertainment memang seperti itu dan Devano harus mengerti. Meski tentunya itu merupakan hal yang sulit.

"Akhirnya gue mencoba untuk menerapkan walaupun susah banget tuh bertahun-tahun gue stres," ungkap Devano Danendra.

Bahkan gara-gara punya ibu Iis Dahlia, Devano sempat merasa malu dan tidak punya teman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143937/devano-OYn2_large.jpg
So Sweet, Devano Dukung Baila saat NO NA Debut di HITC LA 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/33/3074656/devano_danendra-gaZO_large.jpg
Putus Cinta, Devano Danendra Habiskan Rp36 Juta untuk Mabuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/33/3015677/devano-danendra-ungkap-alasan-tak-lagi-tinggal-serumah-dengan-iis-dahlia-vcwQI3gVsZ.jpg
Devano Danendra Ungkap Alasan Tak Lagi Tinggal Serumah dengan Iis Dahlia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014325/penyebab-devano-danendra-malu-dan-tertekan-jadi-anak-iis-dahlia-7DkkrT6Yf2.jpg
Penyebab Devano Danendra Malu dan Tertekan jadi Anak Iis Dahlia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014145/devano-danendra-dapat-kenikmatan-dari-tato-iis-dahlia-jangan-nambah-lagi-ya-ST5R9NYNRo.jpg
Devano Danendra Dapat Kenikmatan dari Tato, Iis Dahlia: Jangan Nambah Lagi Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014144/iis-dahlia-bicara-soal-devano-danendra-yang-diduga-rebut-pacar-jefri-nichol-0Uc6i1T2Kx.jpg
Iis Dahlia Bicara Soal Devano Danendra yang Diduga Rebut Pacar Jefri Nichol
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement