Pacar Devano Danendra Ikut Iis Dahlia Liburan Ke Inggris

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |02:30 WIB
Pacar Devano Danendra Ikut Iis Dahlia Liburan Ke Inggris
Pacar Devano Danendra ikut Iis Dahlia liburan ke Inggris (Foto: Instagram/isdadahlia)
A
A
A

JAKARTA - Keluarga Iis Dahlia saat ini sedang berada di Inggris. Setelah rumah mewahnya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan dinyatakan lunas, pelantun Payung Hitam tersebut memboyong keluarganya untuk berlibur.

Tak hanya berlibur dengan suami dan dua anaknya, Baila Fauri yang merupakan kekasih dari Devano Danendra juga ikut liburan ke Inggris. Hal tersebut diketahui lewat unggahan Iis Dahlia di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahannya pada 25 Desember lalu, Iis terlihat membagikan beberapa foto keberangkatannya ke Inggris menggunakan pesawat kelas bisnis. Tampak Devano dan Baila duduk bersebelahan, sedangkan Iis terlihat duduk bersama putrinya, Salshadilla Juwita.

"Happy holiday," tulis Iis Dahlia pada keterangan slide fotonya dan videonya.

Iis Dahlia dan keluarga

Pacar Devano Danendra ikut Iis Dahlia liburan ke Inggris (Foto: Instagram/isdadahlia)


Pada unggahan berikutnya, Iis dan keluarga juga sempat menjajal beberapa kota di Inggris dengan menggunakan kereta. Tak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih atas nikmat Tuhan yang didapatkan selama 2023.

”Tuhan…terima kasih sdh memberikan kami semua hal baik di 2023….semoga 2024 kami selalu dalam pelukMU dalam CintaMU. Maafkan kalau kami terlalu banyak meminta …. Happy new year everyone #newyear2024 #familytrip #UK,” bunyi keterangan foto di Instagram istri Satrio Dewandoro tersebut.

Sebagaimana diketahui, hubungan Devano dan Baila sudah berjalan kurang lebih satu tahun. Namun, perjalanan cinta mereka tentu tidak selamanya mulus.

