Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Devano Danendra Bongkar Alasan Hobi Bikin Tato: Rasa Sakit yang Paling Menyenangkan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |18:45 WIB
Devano Danendra Bongkar Alasan Hobi Bikin Tato: Rasa Sakit yang Paling Menyenangkan
Devano Danendra bongkar alasan hobi bikin tato (Foto: Instagram/iamdevano)
A
A
A

JAKARTA - Devano Danendra memilih untuk mentato tubuhnya. Bahkan ia pun mengungkapkan alasan dirinya membuat tato yang tak hanya satu buah di bagian tubuhnya.

Rupanya hal itu ada kaitannya dengan kesehatan mental yang ia alami beberapa waktu lalu.

Diakui putra Iis Dahlia itu, dia sangat menikmati rasa sakit yang ditimbulkan saat menato.

"Cuma tato tuh apa ya, menurut gue adalah hal yang menyenangkan dibanding kita menyakiti yang lain gitu," ujar Devano melalui YouTube Kemal Palevi, dikutip pada Minggu (26/5/2024).

"Menato tuh rasa sakit yang paling menyenangkan," tambahnya.

Devano Danendra

Devano Danendra bongkar alasan hobi bikin tato (Foto: Instagram/iamdevano)

Sebelum akhirnya menato, ketika sedang depresi mantan kekasih Naura Ayu ini sering menyakiti dirinya sendiri.

"Gue tuh waktu di zaman itu pernah memang stres banget. Gue sering nyakitin diri sendiri dengan cutting, segala macam lah gitu," ungkap Devano Danendra.

Bahkan pemain film Malam Pencabut Nyawa ini menyebut bahwa seni mentato tubuhnya jadi alasannya bertahan sampai saat ini.

"Dan tato itu adalah alasan gue (bertahan) sampai sekarang, kenapa gue nato ya daripada gue ngutting (melukai diri-sendiri), mending tato, sama rasanya," beber Devano.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143937/devano-OYn2_large.jpg
So Sweet, Devano Dukung Baila saat NO NA Debut di HITC LA 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/33/3074656/devano_danendra-gaZO_large.jpg
Putus Cinta, Devano Danendra Habiskan Rp36 Juta untuk Mabuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/33/3015677/devano-danendra-ungkap-alasan-tak-lagi-tinggal-serumah-dengan-iis-dahlia-vcwQI3gVsZ.jpg
Devano Danendra Ungkap Alasan Tak Lagi Tinggal Serumah dengan Iis Dahlia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014325/penyebab-devano-danendra-malu-dan-tertekan-jadi-anak-iis-dahlia-7DkkrT6Yf2.jpg
Penyebab Devano Danendra Malu dan Tertekan jadi Anak Iis Dahlia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014145/devano-danendra-dapat-kenikmatan-dari-tato-iis-dahlia-jangan-nambah-lagi-ya-ST5R9NYNRo.jpg
Devano Danendra Dapat Kenikmatan dari Tato, Iis Dahlia: Jangan Nambah Lagi Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014144/iis-dahlia-bicara-soal-devano-danendra-yang-diduga-rebut-pacar-jefri-nichol-0Uc6i1T2Kx.jpg
Iis Dahlia Bicara Soal Devano Danendra yang Diduga Rebut Pacar Jefri Nichol
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement