Devano Danendra Bongkar Alasan Hobi Bikin Tato: Rasa Sakit yang Paling Menyenangkan

JAKARTA - Devano Danendra memilih untuk mentato tubuhnya. Bahkan ia pun mengungkapkan alasan dirinya membuat tato yang tak hanya satu buah di bagian tubuhnya.

Rupanya hal itu ada kaitannya dengan kesehatan mental yang ia alami beberapa waktu lalu.

Diakui putra Iis Dahlia itu, dia sangat menikmati rasa sakit yang ditimbulkan saat menato.

"Cuma tato tuh apa ya, menurut gue adalah hal yang menyenangkan dibanding kita menyakiti yang lain gitu," ujar Devano melalui YouTube Kemal Palevi, dikutip pada Minggu (26/5/2024).

"Menato tuh rasa sakit yang paling menyenangkan," tambahnya.

Devano Danendra bongkar alasan hobi bikin tato (Foto: Instagram/iamdevano)

Sebelum akhirnya menato, ketika sedang depresi mantan kekasih Naura Ayu ini sering menyakiti dirinya sendiri.

"Gue tuh waktu di zaman itu pernah memang stres banget. Gue sering nyakitin diri sendiri dengan cutting, segala macam lah gitu," ungkap Devano Danendra.

Bahkan pemain film Malam Pencabut Nyawa ini menyebut bahwa seni mentato tubuhnya jadi alasannya bertahan sampai saat ini.

"Dan tato itu adalah alasan gue (bertahan) sampai sekarang, kenapa gue nato ya daripada gue ngutting (melukai diri-sendiri), mending tato, sama rasanya," beber Devano.