HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sikap Reino Barack Kepada Syahrini Selama Hamil, Diungkap Adik Ipar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |08:59 WIB
Sikap Reino Barack terhadap Syahrini selama hamil (Foto: Instagram/princessyahrini)
Sikap Reino Barack terhadap Syahrini selama hamil (Foto: Instagram/princessyahrini)
JAKARTA - Pasangan Syahrini dan Reino Barack saat ini tengah berbahagia. Setelah lima tahun menikah dan menanti kehadiran momongan, pelantun Sesuatu itu akhirnya mengumumkan kehamilannya yang saat ini sudah memasuki bulan ke tujuh.

Menariknya, belum lama ini syukuran tujuh bulanannya pun telah digelar di Singapura.

Hal itu diungkapkan oleh adik Syahrini, Aisyahrani.

"Didoakan lancar, sehat, semuanya ya, amin. Betul acara 7 bulanan hanya keluarga inti saja sih kemarin kita ketemuan di sana," ujar Aisyahrani dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.

Aisyahrani juga mengungkapkan sikap Reino Barack terhadap Syahrini selama hamil. Ia menyebut bahwa kakak iparnya itu tidak pernah terpisah dari Syahrini.

Syahrini dan Reino Barack

Sikap Reino Barack terhadap Syahrini selama hamil (Foto: Instagram/princessyahrini)


"Nggak pernah berpisah ya aku lihat, karena kalau menjaga ya udah kewajiban suaminya menjaga," ungkap Aisyahrani.

Bahkan adik sekaligus manajer Syahrini ini, menilai bahwa iparnya merupakan calon ayah yang luar biasa.

"Tapi sekarang perhatiannya double karena ada dua. Aku lihat pak suami ini (Reino Barack) calon ayah luar biasa," ujar Aisyahrani.

Tentunya Reino beserta keluarga sangat bahagia dengan kehamilan Syahrini. Kebahagiaan itu juga terpancar dari foto-foto saat acara 7 bulanan yang diunggah Syahrini ke media sosial.

