HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis BIMA S Animation dalam Episode NA! RA! CHI! di MNCTV

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |19:00 WIB
Sinopsis BIMA S Animation dalam Episode NA! RA! CHI! di MNCTV
Animasi Bima S (Foto: MNCTV)
JAKARTA - Hari Minggu kegiatan apa yang paling seru? Tentunya, berkumpul bersama teman dan keluarga sambil menyaksikan serial animasi BIMA S pukul 06.00 WIB di MNCTV.

Animasi Superhero bergenre action dan adventure ini berceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Animasi Bima S merupakan adaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

Sinopsis BIMA S Animation dalam Episode NA! RA! CHI! di MNCTV

BIMA S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga dimana pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, BIMA S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik. Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial BIMA S ini, simak bocoran episode BIMA S minggu ini.

Satria dkk yang sedang transit di Planet gading, tiba-tiba dikejar oleh segerombolan gajah, hingga mereka terpaksa menyelamatkan diri ke Main Spaceship. Satria dkk bergegas meloloskan diri dengan spacewarp. Nahas! Nadra, Rama dan Chibo tertinggal.

Ketika mereka akan kembali, gobloot fighter sudah mengepung. Apa yaNg akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan keseruan episode BIMA S minggu ini! Na!Ra!Chi! Minggu, 26 Mei 2024 Jam 06.00 WIB di MNCTV.

BIMA S merupakan animasi kreasi anak bangsa yang diproduksi oleh MNC Animation. Anak usaha dari MNC Pictures, yang juga merupakan bagian dari PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN).

Halaman:
1 2
