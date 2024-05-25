Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Potret Anggun Kim Go Eun Syuting Iklan di Garut

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |12:01 WIB
Potret Anggun Kim Go Eun Syuting Iklan di Garut
Potret anggun Kim Go Eun saat syuting di Garut (Foto: IG Kim Go Eun)
A
A
A

JAKARTA - Nama Kim Go Eun belakangan menjadi perbincangan netizen karena datang ke Indonesia. Kedatangannya ke Indonesia kali ini bukan untuk fan meeting, melainkan berkunjung ke Garut untuk melakukan syuting iklan.

Momen bintang film Exhuma saat di Garut dibagikan di laman Instagram Story-nya. Mulai dari mengunggah foto dua tangkai bunga hydrangea, foto rumah berbata merah, hingga tumpukan karung yang berisi biji kopi.

Potret Anggun Kim Go Eun Syuting Iklan di Garut

Penasaran seperti apa momen Kim Go Eun saat syuting iklan di Garut? Berikut ulasannya dari berbagai sumber, Jumat (24/5/2024).

Momen Kim Go Eun di tengah syuting iklan. Ia terlihat beradegan mengabadikan momen menggunakan kamera sambil duduk di mobil jeep. Gayanya terlihat stylish menggunakan floral dress dipadukan dengan high boots. Postingan tersebut menuai banyak komentar dari netizen di akun X. Bahkan Kim Go Eun dipanggil dengan sebutan 'neng'.

"Neng Go Eun kamu ngapain neng? Wisata dukun kah?," tanya @nabella***

"Kim Go Eun orang Sunda, aku pernah liat dia beli chocodot," tambah @kintakun***

Gaya kece Kim Go Eun saat pose bersandar di pintu gubuk beratap jerami. Rupanya foto itu diambil di sebuah coffee shop di Garut bernama Sunda Hejo Coffee Garut.

Gayanya tampil simple namun tetap stylish dengan motif bunga klasik yang membuatnya makin kece. Ia pose sambil menoleh ke samping dengan ekspresi wajah datar.

"Jangan lupa cobain dodol sama kerupuk darokdoknya ya teh Go Eun," tambah @tin4***

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement