Kim Go Eun Syuting di Bandung, Fans Heboh

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |01:01 WIB
Kim Go Eun Syuting di Bandung, Fans Heboh
Kim Go Eun syuting di Bandung (Foto: IG Kim Go Eun)
JAKARTA - Aktris Korea Selatan, Kim Go Eun mendadak bikin fans Tanah Air gempar. Bintang film Exhuma ini diduga tengah berada di Indonesia dan syuting di Bandung, Jawa Barat.

Momen Kim Go Eun kepergok ada di Bandung ini bermula dari cuitan akun X, @kdrama_menfess. Terlihat aktris 32 tahun itu duduk di sebuah mobil tua berwarna biru sembari tersenyum cantik.

Kim Go Eun Syuting di Bandung, Fans Heboh

“WOY KIM GOEUN DI BANDUNG WOY, INI SYUTING IKLAN KONSEPNYA DUKUN INDO SAMA DUKUN KOREA KAH?,” tulis akun itu, Kamis (23/5/2024).

Foto itu memerlihatkan Go Eun yang mengenakan dress bunga-bunga tengah berada di kawasan hijau yang diduga di kota Bandung. Dilihat dari Insta Story-nya, @ggonekim, lawan main Lee Do Hyun itu juga mengabadikan momen syuting yang memerlihatkan para dukun tengah duduk di tengah kebun teh, lengkap dengan properti sesajen mereka.

Momen Kim Go Eun di mobil tua itu juga diunggahnya di Instagram. Ia nampak tersenyum sembari memainkan handycam dan disorot oleh para juru kamera. Go Eun juga membagikan potret sekarung biji kopi dari salah satu brand kopi ternama.

