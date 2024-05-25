Advertisement
MUSIK

Lulus dari KDI MNCTV, Risa Amel Siap Debut Profesional

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |01:01 WIB
Lulus dari KDI MNCTV, Risa Amel Siap Debut Profesional
Risa Amel siap debut profesional (Foto: IG Risa Amel)
JAKARTA - Risa Amel merupakan lulusan dari Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2020 MNCTV. Kini setelah dikenal seantero Indonesia, Risa mencoba debut sebagai penyanyi profesional.

Risa Amel kini tergabung dalam label Megah Music, sub-label dari Sony Music Entertainment Indonesia. Risa pun bangga bisa masuk dalam label major. Baginya ini merupakan sebuah peluang besar.

Lulus dari KDI MNCTV, Risa Amel Siap Debut Profesional

"Rasanya bangga banget bisa gabung dan di percaya untuk bekerja sama dengan sony musik karena ini merupakan kesempatan buat aku untuk terus berkarya dan mengembangkan musik dangdut ke ranah internasional," jelas Risa.

Kini, Risa mencoba debut profesional. Dalam waktu dekat, ia akan menghadirkan single.

