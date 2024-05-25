Andien Bikin Penonton di Java Jazz Festival 2024 Nostalgia

JAKARTA - Penyanyi Andien turut tampil di Java Jazz Festival 2024 hari pertama, Jumat (24/5/2025). Penampilan Andien bikin penonton bersemangat dan bernostalgia usai membawakan lagu-lagu era 90-an.

Andien membuka penampilannya dengan lagu Sometimes milik Britney Spears. Dengan dress cantik berwarna silver, Andien menyapa para penonton yang tak sabar menantikan performanya di atas panggung JJF 2024.

“Hari ini kita bernostalgia ya, bakal banyak lagu 90-an yang kita bawakan,” kata Andien.

Tak sendirian, Andien juga ditemani musisi Tanah Air lainnya, seperti Teddy Adhitya, Teza Sumendra hingga Ruth Sahanaya. Mereka menghibur para penonton dengan momen nostalgia lewat lagu-lagu lawas.

Di panggung ini, Andien juga turut membawakan sederet hitsnya yang bikin penonton joget bersama. Di antaranga Moving On, Teristimewa hingga Metamorfosa.

Penampilan energiknya membuat penonton ikut semangat bersenandung dan ikut mengenang lagu-lagu di era 90-an. Apalagi, Andien juga merupakan salah penyanyi jazz yang juga dinantikan di event Java Jazz Festival 2024 ini.