Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Andien Bikin Penonton di Java Jazz Festival 2024 Nostalgia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |08:19 WIB
Andien Bikin Penonton di Java Jazz Festival 2024 Nostalgia
Andien bawa penonton Java Jazz Festival 2024 nostalgia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Andien turut tampil di Java Jazz Festival 2024 hari pertama, Jumat (24/5/2025). Penampilan Andien bikin penonton bersemangat dan bernostalgia usai membawakan lagu-lagu era 90-an.

Andien membuka penampilannya dengan lagu Sometimes milik Britney Spears. Dengan dress cantik berwarna silver, Andien menyapa para penonton yang tak sabar menantikan performanya di atas panggung JJF 2024.

Andien Bikin Penonton di Java Jazz Festival 2024 Nostalgia

“Hari ini kita bernostalgia ya, bakal banyak lagu 90-an yang kita bawakan,” kata Andien.

Tak sendirian, Andien juga ditemani musisi Tanah Air lainnya, seperti Teddy Adhitya, Teza Sumendra hingga Ruth Sahanaya. Mereka menghibur para penonton dengan momen nostalgia lewat lagu-lagu lawas.

Di panggung ini, Andien juga turut membawakan sederet hitsnya yang bikin penonton joget bersama. Di antaranga Moving On, Teristimewa hingga Metamorfosa.

Penampilan energiknya membuat penonton ikut semangat bersenandung dan ikut mengenang lagu-lagu di era 90-an. Apalagi, Andien juga merupakan salah penyanyi jazz yang juga dinantikan di event Java Jazz Festival 2024 ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/205/3013443/project-pop-bikin-goyang-tutup-java-jazz-festival-2024-dengan-manis-qGTUT5KUe5.jpg
Project Pop Bikin Goyang, Tutup Java Jazz Festival 2024 dengan Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/205/3013441/bareng-afgan-bebi-romeo-bikin-penonton-nyanyi-bareng-di-java-jazz-festival-2024-XdlTyqFP4w.jpg
Bareng Afgan, Bebi Romeo Bikin Penonton Nyanyi Bareng di Java Jazz Festival 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/205/3013440/tompi-hadirkan-kejutan-di-java-jazz-festival-2024-ajak-sang-putri-nyanyi-bareng-jdIjfpBJYy.jpg
Tompi Hadirkan Kejutan di Java Jazz Festival 2024, Ajak Sang Putri Nyanyi Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/205/3013300/mldspot-beri-experience-tak-terlupakan-bagi-pengunjung-java-jazz-festival-2024-v8hszAmoqf.jpg
MLDSPOT Beri Experience Tak Terlupakan Bagi Pengunjung Java Jazz Festival 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/205/3013141/senyum-semringah-mezzaluna-dan-mea-shahira-tampil-di-java-jazz-festival-2024-hTpS8ZMVcl.jpg
Senyum Semringah Mezzaluna dan Mea Shahira Tampil di Java Jazz Festival 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/205/3013099/ananda-badudu-java-jazz-festival-2024-dan-rintikan-hujan-di-sore-hari-qA4kID9G8h.jpg
Ananda Badudu, Java Jazz Festival 2024 dan Rintikan Hujan di Sore Hari
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement