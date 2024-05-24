Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Prilly Latuconsina Makin Langsing, Bikin Netizen Pangling

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |13:37 WIB
Prilly Latuconsina Makin Langsing, Bikin Netizen Pangling
Prilly Latuconsina makin langsing (Foto: IG Prilly)
A
A
A

JAKARTA - Penampilan Prilly Latuconsina baru-baru ini sukses mencuri perhatian. Hal tersebut bermula saat ia membagikan beberapa potret terbarunya di akun Instagramnya.

Dalam beberapa potret tersebut, Prilly tampak tampil cantik mengenakan atasan halter neck off shoulder berwarna hitam yang dipadukan dengan celana jeans.

Namun, warganet justru salah fokus dengan penampilan terkini dari Prilly. Pasalnya, artis berusia 27 tahun itu disebut makin langsing. Bahkan, hal tersebut turut dilontarkan oleh beberapa rekan artis lain.

Prilly Latuconsina Makin Langsing, Bikin Netizen Pangling

“Wahh langsing maksimalitas!!” ujar Tasya Kamil, melalui akun @tasyakamila

“Cantik, tirus, manja, body aduhai, hmmm apalagi yaa,” kata Ricky Cuaca, @rickycuaca.

“Langsing abisssss,” kata @aerialirene

“Kurus ya lebih cantik weh,” timpal @ca****

“Sekarang prilly kurusan,” ujar @li****

“Langsing gini makin cakep prill,” kata @ta*****

Lantas, seperti apa penampilan Prilly yang disebut makin langsing? Berikut beberapa potretnya melansir dari akun Instagram @prillylatuconsina96.

Penampilan Prilly dalam potret ini cukup menonjolkan bagian tulang dadanya yang memang tampak sedikit lebih menonjol, sehingga Prilly disebut warganet kian langsing dan kurus.

Meski begitu, senyum manis Prilly membuatnya kecantikan dan pesonanya tampak kian terpancar.

