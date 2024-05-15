Prilly Latuconsina Rutin Olahraga Lari Demi Turunkan Berat Badan

JAKARTA - Prilly Latuconsina dikenal sebagai artis yang menyukai olahraga. Bahkan dia sendiri sering kali terlihat rutin menekuni hobinya yakni diving.

Namun belakangan, Prilly mulai rutin melakukan olahraga lari. Dia pun diketahui sengaja rutin berlari demi menurunkan berat badannya.

Usaha tak menghianati hasil. Prilly saat ini sudah berhasil menurunkan berat badannya hingga 8 kilogram lantaran rutin berlari.

"So aku turunin berat badan total sudah turun 8 kilogram terus hari ini supaya badan lebih enteng aja dan berhasil chef nih sudah 41 kilogram, tinggal lari badan udah enteng," ujar Prilly Latuconsina saat ditemui di kawasan Senayan Jakarta Pusat baru-baru ini.

Untuk menunjang program turun berat badan, bintang film Ketika Berhenti di Sini itu juga mulai mengusung pola hidup sehat. Salah satu caranya dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan memiliki kandungan protein tinggi.

Prilly Latuconsina rutin olahraga demi turunkan berat badan (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)

"Makanan tuh lebih banyak protein, supaya lebih kuat supaya aku tuh lebih pola makan sehat aja sih sebelum ada event ini," bebernya.

Selain itu, Prilly juga tegas terhadap dirinya untuk menghentikan kebiasaan menyentuh minuman dingin dan cemilan-cemilan saat waktu senggang.

Sebagai gantinya, Prilly mulai rutin mengonsumsi telur rebus sekaligus ikan steam memiliki kandungan protein yang cukup tinggi.

"Jangan ngiler minum-minum es, makan cemilan benar-benar makan sehat banget telur rebus dan aku masak sendiri, ikan di steam hasil mancing gitu kan," jelasnya.

"Biasanya ikan goreng doang, ini benar-benar ikan steam jadi ini benar-benar diurus gitu," tambahnya.