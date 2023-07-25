Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cinta Penelope Ternyata Masih Sayang Taha Gokhan, Terpaksa Pisah karena Hal Ini

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |14:02 WIB
Cinta Penelope Ternyata Masih Sayang Taha Gokhan, Terpaksa Pisah karena Hal Ini
Cinta Penelope dan Taha Gokhan. (Foto: Instagram/@princess_cinta_penelope)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Cinta Penelope mengaku sempat berat ketika hendak melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Taha Gokhan Arikan, ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada 3 Juli lalu.

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Cinta Penelope, Irsan. Dia mengatakan, Cinta dan Taha masih saling sayang meski hubungan rumah tangga mereka tak bisa dilanjutkan lagi.

"Jadi gini, perlu dijelaskan, bahwa mereka (Cinta dan Taha-red) bilang masih saling sayang dan cinta," kata Irsan saat ditemui awak media di PA Jakarta Selatan hari ini, Selasa (25/7/2023).

"Tapi, ada hal lain, yang membuat mereka harus berpisah, tujuannya yang terbaik untuk bersama," katanya.

Halaman:
1 2
