Cinta Penelope Ternyata Masih Sayang Taha Gokhan, Terpaksa Pisah karena Hal Ini

JAKARTA - Penyanyi Cinta Penelope mengaku sempat berat ketika hendak melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Taha Gokhan Arikan, ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada 3 Juli lalu.

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Cinta Penelope, Irsan. Dia mengatakan, Cinta dan Taha masih saling sayang meski hubungan rumah tangga mereka tak bisa dilanjutkan lagi.

BACA JUGA: Pengacara Ungkap Penyebab Perceraian Cinta Penelope dan Taha Gokhan

"Jadi gini, perlu dijelaskan, bahwa mereka (Cinta dan Taha-red) bilang masih saling sayang dan cinta," kata Irsan saat ditemui awak media di PA Jakarta Selatan hari ini, Selasa (25/7/2023).

"Tapi, ada hal lain, yang membuat mereka harus berpisah, tujuannya yang terbaik untuk bersama," katanya.