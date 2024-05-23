Syahrini Umumkan Kabar Kehamilan, Kiky Saputri Tulis Pesan Manis

Kiky Saputri tulis pesan manis untuk Syahrini usai dengar kabar kehamilan (Foto: Instagram/kikysaputrii)

JAKARTA - Kiky Saputri merupakan satu dari sekian banyak penggemar berat Syahrini. Mengetahui bahwa pelantun Sesuatu itu tengah hamil, Kiky pun ikut berbahagia .

Diketahui, istri Reino Barack ini baru saja mengumumkan kehamilan pertamanya. Bahkan, momen manis itu sempat diabadikan Syahrini di akun Instagram-nya, @princessyahrini.

Dalam unggahannya, Syahrini tampak memerlihatkan potret dirinya bersama Reino dan juga perut besarnya.

“Bismillahirrahmannirrahim, we made one wish and it come true,” tulis Syahrini.

Unggahan Syahrini itu pun mendapat banyak ucapan manis dari para rekan selebritis, termasuk Kiky Saputri.

Kiky Saputri tulis pesan manis untuk Syahrini usai dengar kabar kehamilan (Foto: Instagram/princessyahrini)

Seperti diketahui, komika itu merupakan fans berat Syahrini. Lewat kolom komentar, Kiky mengucapkan selamat atas kehamilan pertama sang idola.

“Masya Allah, ikut bahagia dan terharu tetehku sayang dan pak @reinobarack. Bismillah dilancarkan dan sehat selalu untuk mommy dan baby-nya, luv luv,” tulis Kiky.

Kiky Saputri diketahui begitu mengidolakan Syahrini. Sebelumnya, Kiky Saputri juga sempat saling membalas komentar dengan Syahrini.