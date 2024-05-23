Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Absen di Sidang Cerai Perdana, Aditya Zoni Mengaku Tak Terima Undangan dari PA Cibinong

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |05:45 WIB
Absen di Sidang Cerai Perdana, Aditya Zoni Mengaku Tak Terima Undangan dari PA Cibinong
Aditya Zoni absen di sidang cerai gegara tak terima undangan dari PA Cibinong (Foto: Instagram/real_aditya1)
A
A
A

JAKARTA - Kuasa hukum Aditya Zoni, Abdullah Emile Oemar Alamudy mengungkap alasan kliennya tak menghadiri sidang cerai perdananya di Pengadilan Agama Cibinong, Rabu, 22 Mei 2024. Rupanya pihak Aditya sama sekali tidak menerima undangan dari pihak PA untuk hadir menjalani sidang mediasi.

Dia menduga bahwa undangan tersebut ditujukan ke alamat rumah Aditya Zoni yang lama. Sedangkan Aditya sendiri saat ini sudah pindah ke rumah baru.

"Mengenai sidang hari ini Aditya bukan mangkir atau tidak datang di PA Cibinong tetapi kita tidak menerima undangan, Aditya Zoni sampai dengan hari ini, sampai dengan kemarin tidak menerima undangan dan ternyata," ujar Emile Omar saat ditemui di kawasan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 22 Mei 2024.

"Seperti dugaan dan statement sebelumnya undangan itu dialamatkan ke undangan sebelumnya sesuai dengan KTP yang alamat rumah sebelumnya," lanjutnya.

Aditya Zoni dan Yasmine Ow

Aditya Zoni absen di sidang cerai gegara tak terima undangan dari PA Cibinong (Foto: Instagram/real_aditya1)


Emil juga mengatakan bahwa Yasmine sendiri telah mengetahui alamat baru dari Aditya Zoni. Namun hal itu bukanlah sesuatu yang patut dipermasalahkan.

"Seperti diketahui Aditya pindah dan Yasmine mengetahui dan sepengetahuan kami Yasmine mengetahui alamat Aditya Zoni dan sekarang," ucap Emil Oemar.

"Nggak apa-apa kalau mereka bilang Yasmine tidak mengetahui alamat Yasmine dia tidak tahu nggak apa-apa," tambahnya.

Kendati demikian, Emil menyebut bahwa pihaknya memiliki bukti jika Yasmine mengetahui alamat rumah Aditya.

"Tetapi kita ada bukti Yasmine mengetahui alamat Aditya Zoni yang sekarang," pungkasnya.

Sebelumnya, sidang perdana perceraian Yasmine Ow dan Aditya Zoni telah digelar di Pengadilan Agama Cibinong pada Rabu, 22 Mei 2024. Sayangnya, sidang tersebut terpaksa digugurkan lantaran PA Cibinong tidak menemukan alamat Aditya Zoni yang baru.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/33/3074857/aditya_zoni-Cr9o_large.jpg
Aditya Zoni Ungkap Perasaan Usai Bercerai dari Yasmine Ow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/33/3074157/aditya_zoni-QCd7_large.jpg
Aditya Zoni dan Yasmine Ow Cerai, Pastikan Anak Tetap Tinggal di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067428/yasmine_ow-xmbV_large.jpg
Perceraiannya Diputus PA Cibinong, Yasmine Ow: Alhamdulillah Semuanya Dipermudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067330/yasmine_ow-vnH6_large.jpg
Yasmine Ow Tetap Berkarier di Indonesia Meski Sudah Cerai dari Aditya Zoni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3067169/yasmine_ow_dan_aditya_zoni-SdhN_large.jpg
Yasmine Ow dan Aditya Zoni Resmi Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/33/3067073/yasmine_ow-1Xmy_large.jpg
Aditya Zoni Sudah Sebulan Tak Bertemu Anak, Dibawa Yasmine Ow ke Malaysia?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement