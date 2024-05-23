Absen di Sidang Cerai Perdana, Aditya Zoni Mengaku Tak Terima Undangan dari PA Cibinong

Aditya Zoni absen di sidang cerai gegara tak terima undangan dari PA Cibinong (Foto: Instagram/real_aditya1)

JAKARTA - Kuasa hukum Aditya Zoni, Abdullah Emile Oemar Alamudy mengungkap alasan kliennya tak menghadiri sidang cerai perdananya di Pengadilan Agama Cibinong, Rabu, 22 Mei 2024. Rupanya pihak Aditya sama sekali tidak menerima undangan dari pihak PA untuk hadir menjalani sidang mediasi.

Dia menduga bahwa undangan tersebut ditujukan ke alamat rumah Aditya Zoni yang lama. Sedangkan Aditya sendiri saat ini sudah pindah ke rumah baru.

"Mengenai sidang hari ini Aditya bukan mangkir atau tidak datang di PA Cibinong tetapi kita tidak menerima undangan, Aditya Zoni sampai dengan hari ini, sampai dengan kemarin tidak menerima undangan dan ternyata," ujar Emile Omar saat ditemui di kawasan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 22 Mei 2024.

"Seperti dugaan dan statement sebelumnya undangan itu dialamatkan ke undangan sebelumnya sesuai dengan KTP yang alamat rumah sebelumnya," lanjutnya.

Emil juga mengatakan bahwa Yasmine sendiri telah mengetahui alamat baru dari Aditya Zoni. Namun hal itu bukanlah sesuatu yang patut dipermasalahkan.

"Seperti diketahui Aditya pindah dan Yasmine mengetahui dan sepengetahuan kami Yasmine mengetahui alamat Aditya Zoni dan sekarang," ucap Emil Oemar.

"Nggak apa-apa kalau mereka bilang Yasmine tidak mengetahui alamat Yasmine dia tidak tahu nggak apa-apa," tambahnya.

Kendati demikian, Emil menyebut bahwa pihaknya memiliki bukti jika Yasmine mengetahui alamat rumah Aditya.

"Tetapi kita ada bukti Yasmine mengetahui alamat Aditya Zoni yang sekarang," pungkasnya.

Sebelumnya, sidang perdana perceraian Yasmine Ow dan Aditya Zoni telah digelar di Pengadilan Agama Cibinong pada Rabu, 22 Mei 2024. Sayangnya, sidang tersebut terpaksa digugurkan lantaran PA Cibinong tidak menemukan alamat Aditya Zoni yang baru.