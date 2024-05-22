Babak Top 8 Kontes Ambyar Indonesia 2024 Semakin Panas

JAKARTA - Kontes Ambyar Indonesia 2024 berjalan semakin panas setelah memasuki babak delapan besar. Panggung Patah Hati Part 3 akan kembali digelar MNCTV, pada Kamis (23/5/2024), pukul 21.00 WIB.

Penampilan kedelapan kontestan akan dinilai oleh juri bintang yang diisi Inul Daratista, Iis Dahlia, Ndarboy Genk, dan Happy Asmara. Sementara James AP, Arlida Putri, Fara Ambyar, dan Kevin Leon menjadi bintang tamu.

Dipandu Rian Ibram dan Vega Darwanti, Panggung Patah Hati 3 akan menjadi pembuktian untuk Jingga (Lampung), Diva (Banyuwangi), Resty (Banyumas), Rangga (Probolinggo), Awan (Purwokerto), Agung (Yogyakarta), Firstia (Lamongan), dan Twentynine (Jombang).

Babak Top 8 juga akan dipenuhi kejutan spesial berupa kolaborasi dengan kontestan, juri bintang, dan bintang tamu. Selain itu, ada kejutan untuk para kontestan berupa kehadiran keluarga yang akan membuat suasana semakin ambyar.

Karena itu jangan ketinggalan untuk menonton Panggung Patah Hati 3 Kontes Ambyar Indonesia 2024, pada Kamis, 23 Mei 2024, pukul 21.00 WIB, hanya di MNCTV Selalu di Hati.*

