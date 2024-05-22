Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Babak Top 8 Kontes Ambyar Indonesia 2024 Semakin Panas

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |12:20 WIB
Babak Top 8 Kontes Ambyar Indonesia 2024 Semakin Panas
Top 8 Kontes Ambyar Indonesia 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kontes Ambyar Indonesia 2024 berjalan semakin panas setelah memasuki babak delapan besar. Panggung Patah Hati Part 3 akan kembali digelar MNCTV, pada Kamis (23/5/2024), pukul 21.00 WIB.

Penampilan kedelapan kontestan akan dinilai oleh juri bintang yang diisi Inul Daratista, Iis Dahlia, Ndarboy Genk, dan Happy Asmara. Sementara James AP, Arlida Putri, Fara Ambyar, dan Kevin Leon menjadi bintang tamu.

Dipandu Rian Ibram dan Vega Darwanti, Panggung Patah Hati 3 akan menjadi pembuktian untuk Jingga (Lampung), Diva (Banyuwangi), Resty (Banyumas), Rangga (Probolinggo), Awan (Purwokerto), Agung (Yogyakarta), Firstia (Lamongan), dan Twentynine (Jombang).

Babak Top 8 juga akan dipenuhi kejutan spesial berupa kolaborasi dengan kontestan, juri bintang, dan bintang tamu. Selain itu, ada kejutan untuk para kontestan berupa kehadiran keluarga yang akan membuat suasana semakin ambyar.

Babak Top 8 Kontes Ambyar Indonesia 2024. (Foto: MNC Media)

Karena itu jangan ketinggalan untuk menonton Panggung Patah Hati 3 Kontes Ambyar Indonesia 2024, pada Kamis, 23 Mei 2024, pukul 21.00 WIB, hanya di MNCTV Selalu di Hati.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/598/3036332/inul_daratista-cwMP_large.jpeg
Ambyar Awards 2024, Inul Daratista Kolaborasi dengan Sinden dan Wayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/598/3030364/jadi_juara_kontes_ambyar_indonesia_jingga_bawa_pulang_hadiah_rp75_juta-6ksx_large.jpg
Jadi Juara Kontes Ambyar Indonesia 2024, Jingga Bawa Pulang Hadiah Rp75 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/598/3029776/hari-ini-juara-kontes-ambyar-indonesia-2024-akan-lahir-saksikan-di-mnctv-igbtO29KHg.jpeg
Hari Ini Juara Kontes Ambyar Indonesia 2024 akan Lahir, Saksikan di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/598/3026302/besok-malam-top-3-siap-bersaing-di-road-to-panggung-kontes-ambyar-indonesia-2024-x8hzddbgzS.jpg
Besok Malam, Top 3 Siap Bersaing di Road to Panggung Kontes Ambyar Indonesia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/598/3024269/firstia-gagal-tembus-grand-final-kontes-ambyar-indonesia-2024-MPANIt4AhK.jpg
Firstia Gagal Tembus Grand Final Kontes Ambyar Indonesia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/598/3023731/4-kontestan-siap-bersaing-di-panggung-cinta-kontes-ambyar-indonesia-2024-jXpZA2AQmq.jpg
4 Kontestan Siap Bersaing di Panggung Cinta Kontes Ambyar Indonesia 2024
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement