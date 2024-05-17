Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dandi dan Warna Band Tersingkir dari Panggung Kontes Ambyar Indonesia 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |17:15 WIB
Dandi dan Warna Band Tersingkir dari Panggung Kontes Ambyar Indonesia 2024
Kontes Ambyar Indonesia 2024. (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - Dua peserta kembali tersingkir dari panggung Kontes Ambyar Indonesia 2024, pada 16 Mei silam. Kedua peserta tersebut adalah Dandi asal Solo dan Warna Band dari Palembang. 

Dengan tersingkirnya dua peserta itu, maka Kontes Ambyar Indonesia kini hanya menyisakan delapan peserta, termasuk Jingga (Lampung), Diva (Banyuwangi), dan Resty (Banyumas). 

Sementara lima peserta lainnya adalah Rangga (Probolinggo), Awan (Purwokerto), Agung (Yogyakarta), Firstia (Lamongan), dan Twentynine (Jombang). 

Perhelatan Kontes Ambyar Indonesia 2024 pada 16 Mei silam, turut dimeriahkan Ndarboy Genk, Happy Asmara, dan Wawes yang berduet dengan para kontestan dengan tema lagu-lagu hits para juri. 

Karena itu, jangan lewatkan Kontes Ambyar Indonesia 2024 hanya di MNCTV Selalu di Hati, setiap hari Kamis, pukul 21.00 WIB.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/598/3036332/inul_daratista-cwMP_large.jpeg
Ambyar Awards 2024, Inul Daratista Kolaborasi dengan Sinden dan Wayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/598/3030364/jadi_juara_kontes_ambyar_indonesia_jingga_bawa_pulang_hadiah_rp75_juta-6ksx_large.jpg
Jadi Juara Kontes Ambyar Indonesia 2024, Jingga Bawa Pulang Hadiah Rp75 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/598/3029776/hari-ini-juara-kontes-ambyar-indonesia-2024-akan-lahir-saksikan-di-mnctv-igbtO29KHg.jpeg
Hari Ini Juara Kontes Ambyar Indonesia 2024 akan Lahir, Saksikan di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/598/3026302/besok-malam-top-3-siap-bersaing-di-road-to-panggung-kontes-ambyar-indonesia-2024-x8hzddbgzS.jpg
Besok Malam, Top 3 Siap Bersaing di Road to Panggung Kontes Ambyar Indonesia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/598/3024269/firstia-gagal-tembus-grand-final-kontes-ambyar-indonesia-2024-MPANIt4AhK.jpg
Firstia Gagal Tembus Grand Final Kontes Ambyar Indonesia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/598/3023731/4-kontestan-siap-bersaing-di-panggung-cinta-kontes-ambyar-indonesia-2024-jXpZA2AQmq.jpg
4 Kontestan Siap Bersaing di Panggung Cinta Kontes Ambyar Indonesia 2024
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement