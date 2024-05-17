Dandi dan Warna Band Tersingkir dari Panggung Kontes Ambyar Indonesia 2024

JAKARTA - Dua peserta kembali tersingkir dari panggung Kontes Ambyar Indonesia 2024, pada 16 Mei silam. Kedua peserta tersebut adalah Dandi asal Solo dan Warna Band dari Palembang.

Dengan tersingkirnya dua peserta itu, maka Kontes Ambyar Indonesia kini hanya menyisakan delapan peserta, termasuk Jingga (Lampung), Diva (Banyuwangi), dan Resty (Banyumas).

Sementara lima peserta lainnya adalah Rangga (Probolinggo), Awan (Purwokerto), Agung (Yogyakarta), Firstia (Lamongan), dan Twentynine (Jombang).

Perhelatan Kontes Ambyar Indonesia 2024 pada 16 Mei silam, turut dimeriahkan Ndarboy Genk, Happy Asmara, dan Wawes yang berduet dengan para kontestan dengan tema lagu-lagu hits para juri.

(SIS)