HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Santyka Fauziah Sebut Sule Sebagai Calon Suami, Rencana Pernikahan Semakin Dekat?

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |09:35 WIB
Santyka Fauziah Sebut Sule Sebagai Calon Suami, Rencana Pernikahan Semakin Dekat?
Santyka Fauziah sebut Sule sebagai calon suami (Foto: Instagram/santykafauziah)
A
A
A

JAKARTA - Sosok Santyka Fauziah belakangan menjadi perbincangan di kalangan netizen. Pasalnya, Sule sendiri semakin terang-terangan menunjukkan ke publik bahwa Santyka lah yang kini menjadi sosok tambatan hatinya yang baru, usai bercerai dari Nathalie Holscher.

Bahkan, Santyka selalu hadir dalam rangkaian acara pernikahan anak sulung Sule, Rizky Febian.

Akankah pernikahan Sule dan Santyka akan segera terwujud dalam waktu dekat?

Sejak acara pengajian di kediaman Sule hingga resepsi di Bali, Santyka selalu berada ditengah keluarga Sule. Netizen juga tampak bahagia melihat kedekatan Santyka dengan anak-anak Sule.

Kini, Santyka pun secara terang-terangan menyebut Sule sebagai calon suaminya. Hal ini bermula dari pertanyaan salah satu netizen di question box Instagram pribadinya. Netizen itu meminta Santyka menunjukkan foto calon suaminya.

Santyka Fauziah

Santyka Fauziah sebut Sule sebagai calon suami (Foto: Instagram/santykafauziah)

"Spill calonnn suami," bunyi pesan dari salah satu netizen, dikutip dari unggahan Instagram Story akun @santykafauziah, Rabu (22/5/2024).

Lantas, Santyka mengunggah video saat dirinya berbincang dengan Sule untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun, tak ada komentar apapun yang dituliskannya.

Lalu, Santyka juga sempat mengunggah foto dirinya sedang menggandeng tangan seseorang ketika salah satu netizen memintanya membagikan potret saat jalan bareng Sule. Tangan yang digandeng oleh Santyka diduga adalah tangan Sule.

Santyka juga membagikan foto kebersamaannya dengan keluarga Sule termasuk foto dirinya saat berpose berdua dengan anak-anak Sule seperti Putri Delina dan Ferdy, sesuai permintaan di question box tersebut.

Halaman:
1 2
