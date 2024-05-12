Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gandeng Lengan Sule di Resepsi Rizky Febian dan Mahalini, Santyka Fauziah Bikin Netizen Heboh

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |02:30 WIB
Gandeng Lengan Sule di Resepsi Rizky Febian dan Mahalini, Santyka Fauziah Bikin Netizen Heboh
Santyka Fauziah gandeng tangan Sule di pernikahan Rizky Febian dan Mahalini (Foto: Instagram/santykafauziah)
A
A
A

JAKARTA - Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini Raharja masih menjadi perbincangan hangat usai berlangsung pada 10 Mei kemarin. Bukan tanpa alasan, pasalnya banyak orang yang ikut berbahagia atas pernikahan mereka, apalagi momen resepsi sendiri dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana.

Salah satu sosok yang tak kalah mencuri perhatian di momen pernikahan Rizky Febian dan Mahalini adalah kekasih Sule, Santyka Fauziah. Bahkan, Santyka sudah hadir sejak acara pengajian di kediaman Sule jelang pernikahan.

Kehadiran Santyka di momen akad nikah dan resepsi pun menjadi perbincangan hangat. Dia tampak begitu cantik kala bersanding dengan Sule. Netizen juga tampak bahagia melihat kedekatan Santyka dengan anak-anak Sule.

Santyka sendiri membagikan potret saat dirinya menggandeng lengan Sule di momen resepsi. Santyka tampak mengenakan busana serba warna ungu, warna yang sama dengan yang dipakai Putri Delina, putri Sule. Bahkan, Santyka juga membagikan foto di pelaminan bersama kedua mempelai beserta Sule dan anak-anaknya yang lain.

Sule dan Santyka

Santyka Fauziah gandeng tangan Sule di pernikahan Rizky Febian dan Mahalini (Foto: Instagram/santykafauziah)

"Masyaallah Tabarakallah. Selamat berMuara a iky & lini bahagia dunia akhirat," ujar Santyka Fauziah dikutip dari keterangan unggahannya @santykafauziah, Minggu, 12 Mei 2024.

Kehadiran Santyka Fauziah ini menuai beragam respons netizen. Selain terpesona dengan kecantikannya, netizen juga merasa bahagia melihat kedekatan Santyka dengan keluarga Sule termasuk ibunya.

Bahkan, mereka mendoakan agar Sule dan Santyka segera menyusul Rizky Febian dan Mahalini untuk meresmikan hubungan mereka serta menjadi sepasang suami istri.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
