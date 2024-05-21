Kisah Cinta Lagu-Lagu Legendaris Band Potret Segera Hadir di Vision+

JAKARTA — Vision+ akan merilis series Potret: Just Wanna Say I Love You yang menampilkan delapan kisah cinta manis nan mendebarkan yang diadaptasi dari lagu-lagu populer milik Band Potret.

Adapun lagu-lagu ikonik Potret yang menjadi tema series ini adalah Just Wanna Say I Love You, Terbujuk, Bagaikan Langit, Mak Comblang, Bunda, Salah, Diam, dan Mungkin.

Setiap episode akan menyajikan kisah cinta berbeda dengan karakter dan latar belakang berbeda pula. Penasaran bagaimana serunya musik divisualisasikan dalam series? Nantikan Potret: Just Wanna Say I Love You hanya di Vision+.

