Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kisah Cinta Lagu-Lagu Legendaris Band Potret Segera Hadir di Vision+

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |10:55 WIB
Kisah Cinta Lagu-Lagu Legendaris Band Potret Segera Hadir di Vision+
Kisah cinta lagu-lagu legendaris band Potret segera hadir di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAVision+ akan merilis series Potret: Just Wanna Say I Love You yang menampilkan delapan kisah cinta manis nan mendebarkan yang diadaptasi dari lagu-lagu populer milik Band Potret

Adapun lagu-lagu ikonik Potret yang menjadi tema series ini adalah Just Wanna Say I Love You, Terbujuk, Bagaikan Langit, Mak Comblang, Bunda, Salah, Diam, dan Mungkin.

Setiap episode akan menyajikan kisah cinta berbeda dengan karakter dan latar belakang berbeda pula. Penasaran bagaimana serunya musik divisualisasikan dalam series? Nantikan Potret: Just Wanna Say I Love You hanya di Vision+.

Karena itu, pastikan Anda telah mengunduh aplikasi Vision+ di Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses laman www.visionplus.id. Berbagai konten eksklusifnya bisa Anda nikmati dengan berlangganan Vision+ Premium.

Paket berlangganan tersebut menawarkan ragam original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia untuk Anda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement