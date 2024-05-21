Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vision+ Rilis Poster Resmi Kartu Keluarga, Siap Tayang 31 Mei 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |10:28 WIB
Vision+ Rilis Poster Resmi <i>Kartu Keluarga</i>, Siap Tayang 31 Mei 2024
Vision+ rilis poster Kartu Keluarga jelang tayang pada 31 Mei 2024. (Foto: MNC Media)
JAKARTAVision+ merilis poster series terbarunya, Kartu Keluarga. Series arahan Sukhdev Singh tersebut menjanjikan cerita segar dan akting luar biasa dua aktor utamanya, Bunga Zainal dan Dimas Anggara. 

Dalam series tersebut, Bunga dan Dimas akan beradu akting sebagai suami istri. Itu kenapa dalam poster series tersebut keduanya terlihat memegang sebuah kartu keluarga berukuran jumbo. 

Bunga Zainal berperan sebagai Sri Widuri, seorang single mother yang berjuang keras memberikan pendidikan terbaik bagi putranya yang terhalang sistem zonasi. 

Sementara Dimas Anggara dipercaya menghidupkan peran sebagai pengusaha batik tampan bernama Ambardi. Pria ini bersedia membantu Sri Widuri untuk mendapatkan kartu keluarga dengan melakukan pernikahan palsu. 

Vision+ rilis poster resmi Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)

Perpaduan akting Bunga Zainal dan Dimas Anggara dan alur cerita yang fresh dan relate dalam Kartu Keluarga, menjanjikan sebuah tontonan yang tak hanya menghibur tapi juga menyentuh hati. 

