Bisma Rocket Rockers Tak Angkat Telepon hingga Anak Jatuh Sakit

Bisma Rocket Rockers tak jawab telepon hingga anak jatuh sakit (Foto: Instagram/bismarockers)

JAKARTA - Chacha Thaib kembali mengeluhkan soal sikap dari mantan suaminya, Bisma Rocket Rockers. Setelah sempat mengeluhkan soal nafkah, kali ini Chacha merasa geram lantaran Bisma tak menjawab telepon dari putri mereka.

Melalui cuitan di Twitter alias X, Chaca mengungkap bahwa Bisma tak menjawab telepon atau video call dari putrinya hingga sang putri jatuh sakit. Chacha tak habis pikir mengapa sulit sekali bagi Bisma untuk mengangkat telfon dari putrinya sendiri.

BACA JUGA: Chacha Thaib Sedih Bisma Rocket Rockers Tak Gubris Pesan Singkat Anaknya

"Anak video call/telpon ga dijawab. Malah nanya udah salat apa belum. Ditelponin terus di chat nggak dijawab lagi. Sekarang anak gue mendadak demam 38,8," ujar Chacha Thaib dikutip dari cuitan akun X @chachathaib, Selasa (21/5/2024).

"Kesal banget gue sama bapaknya. Ini anak minta dijawab doang telfonnya nye*****," sambungnya.

Bisma Rocket Rockers tak jawab telepon hingga anak jatuh sakit (Foto: Twiter/chachathaib)

Di cuitan lainnya, Chacha membagikan tangkapan layar chat putrinya dengan Bisma. Dalam percakapan itu, tampak panggilan yang tak dijawab oleh Bisma. Bisma hanya membalas chat putrinya untuk mengingatkannya sholat tanpa menjawab teleponnya.

Bahkan chat terakhir dari Binar pun hanya dibaca oleh Bisma.Chacha menduga anaknya sakit karena ulah mantan suaminya ini yang seakan tak peduli dengan anaknya.

"Sakit pala gue. Pantesan Bins demamnya mendadak, gue check hapenya taunya begini. Aduh virgo satu ini, udah nurunin ego chat duluan tp ga diwaro.. dipendem jd demam. Bapak gilaa," tandasnya.

(van)