HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jason Momoa Go Public dengan Adria Arjona setelah 2 Tahun Menduda

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |04:05 WIB
Jason Momoa <i>Go Public</i> dengan Adria Arjona setelah 2 Tahun Menduda
Jason Momoa go public dengan Adria Arjona setela 2 tahun menduda. (Foto: Instagram/@prideofgypsies)
A
A
A

LOS ANGELES - Jason Momoa akhirnya go public dengan Adria Arjona. Hal itu diketahui setelah sang aktor membagikan potret mesranya dengan aktris 32 tahun tersebut saat traveling ke Jepang. 

Dalam salah satu foto, Jason dan Adria tampak duduk berpelukan bersama para sahabat di sebuah restoran. Pada foto lain, pasangan ini tampak begitu bahagia berpose di pinggir pantai. 

Foto-foto tersebut diambil saat sang aktor syuting On The Roam di Jepang. Docuseries itu merupakan catatan perjalanan Jason di beberapa negara di mana dia menikmati petualangan, seni, dan persahabatan dengan warga lokal. 

“Jepang, kau seperti mimpi menjadi nyata. Sungguh luar biasa. Kami sangat bersyukur untuk semua orang yang telah menyambut kami di rumah mereka,” ujarnya seperti dikutip pada Rabu (22/5/2024). 

Jason Momoa menambahkan, “Kami membuat kenangan dengan beberapa teman baru dan juga dengan sahabat lama, berbagi petualangan luar biasa dengan kesayanganku. All my aloha.” 

Jason Momoa go public dengan aktris Adria Arjona. (Foto: Instagram/@prideofgypsies)

Jason Momoa sebenarnya sudah membocorkan hubungan asmaranya dengan Adria Arjona di ajang Comic Con, pada awal 2024. Namun kala itu, dia masih bungkam soal perempuan yang tengah dipacarinya. 

“Aku punya pacar. Aku rasa, sebentar lagi kalian akan tahu! Kami mulai pacaran belum lama ini. Aku menikmati hubungan penuh privasi karena di masa lalu tak ada yang peduli dengan urusan asmaraku, tapi sekarang semua orang kepo,” ujarnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
