Jason Momoa hingga 50 Cent Gabung Street Fighter, Film Adaptasi Video Game Populer

LOS ANGELES - Rapper 50 Cent resmi bergabung dengan Jason Momoa, Noah Centineo, Joe Anoa’i, Callina Liang, Orville Peck, dan Andrew Koji dalam film Street Fighter.

Film garapan Legendary Entertainment tersebut, diadaptasi dari video game populer berjudul serupa yang dikembangkan Capcom dan pertama kali dirilis pada 12 Agustus 1987.

Jason Momoa hingga 50 Cent Gabung Street Fighter, Film Adaptasi Video Game Populer. (Foto: Esquire)

Mengutip The Hollywood Reporter, Senin (30/6/2025), Momoa akan berperan sebagai Blanka, Peck menjadi Vega, dan Centineo menghidupkan karakter Ken.

Sementara itu, Anoa’i menjadi Akuma, Koji sebagai Ryu, dan Liang dipercaya menghidupkan lakon Chun-Li. Lalu karakter apa yang akan diperankan 50 Cent dalam Street Fighter?

Rapper bernama asli Curtis James Jackson III itu akan berperan sebagai Balrog, petinju yang juga merupakan pengawal penjahat. Sumber produksi mengatakan, dia berlatih keras agar bisa melakukan sendiri adegan laga dalam film tersebut.

Jason Momoa hingga 50 Cent Gabung Street Fighter, Film Adaptasi Video Game Populer. (Foto: Lionsgate)

Variety melaporkan, Kitao Sakurai akan duduk sebagai sutradara dalam produksi film tersebut. Mereka akan terbang ke Australia untuk memulai syuting, pada Agustus mendatang.

Menariknya, untuk mengembangkan Street Fighter, Legendary Entertainment berkolaborasi dengan Capcom, perusahaan yang memproduksi video game tersebut. Detail plotnya, sejauh ini masih dirahasiakan.