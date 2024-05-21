Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Janita Gabriela Tuangkan Rasa Patah Hati di Single Terbaru

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |02:01 WIB
Janita Gabriela Tuangkan Rasa Patah Hati di Single Terbaru
Janita Gabriela tuangkan rasa sakit hati di single terbaru (foto: IG Janita)
A
A
A

JAKARTA - Butuh enam bulan bagi Janita Gabriela untuk kembali menyapa pendengar musik di Indonesia melalui single ketiganya, Tak Ingin Mengenalmu. Jarak antara rilis lagu ini dengan single keduanya, Relakan Cinta yang dirilis pada 29 November 2023, memang cukup lama, tetapi jeda tersebut tidak menghentikan Janita untuk terus berkarya. Single ketiga yang akan tersedia di berbagai platform musik digital ini merupakan ciptaannya sendiri.

“Benar, lagu ketiga ini ciptaan aku sendiri. Ini pertama kalinya aku menulis lagu setelah lama belajar cara membuat lagu yang baik. Setelah selesai, aku berikan ke labelku sebagai opsi untuk single ketiga. Syukurlah, pihak Sony Music menyambut positif dan segera memilihnya sebagai lagu baru saya,” cerita gadis yang menyukai mata pelajaran matematika ini.

Janita Gabriela Tuangkan Rasa Patah Hati di Single Terbaru

Masih mengusung tema cinta, terutama patah hati, lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang kecewa pada dirinya sendiri. “Ketika kita mencintai seseorang, tapi ternyata orang itu tidak benar-benar menyayangi kita, pasti ada sedikit rasa kecewa pada diri sendiri karena salah memilih. Namun, selain kekecewaan, ada juga harapan dalam 'Tak Ingin Mengenalmu' bahwa suatu saat, kita akan menemukan seseorang yang tulus dan benar-benar ingin bersama kita. Itulah pesan yang ingin aku sampaikan melalui lagu ini.”

Meskipun merupakan lagu pertama yang ia ciptakan, Janita tidak merasa kesulitan. Proses penulisannya bahkan hanya memakan waktu 20 menit, mulai dari menciptakan notasi reff hingga merekamnya secara sederhana. “Nada reff lagu ini terus berputar di kepala hingga akhirnya aku rekam dengan voice note secara spontan. Lagu ini sempat mengalami penyesuaian dari segi lirik saat memasuki proses rekaman, namun dari segi notasi, masih sama dengan saat awal dibuat. Karena ini lagu ciptaan sendiri, aku menyanyikannya juga cukup lancar. Hanya saja, ada perasaan tidak percaya diri karena ini lagu pertama yang aku ciptakan dan langsung dijadikan single ketiga. Meski begitu, aku sudah memberikan yang terbaik selama proses pembuatannya dan semoga para pendengarku bisa merasakan hal itu saat mendengar lagu ini.”

Tak Ingin Mengenalmu disebut oleh gadis yang gemar berolahraga ini mirip dengan debutnya, Kukira Selamanya. “Memang, lagu ini punya nuansa yang mirip dengan single perdanaku karena tampil secara full band dan lebih powerful. Aku bersyukur karena dibantu banyak orang bertalenta dan mendapat dukungan dari tim Sony Music selama proses rekaman hingga berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan yang aku harapkan. Aku harap, single ciptaanku ini bisa diterima oleh pencinta musik di Indonesia dan bisa menghibur siapa pun yang mendengarkan.”

