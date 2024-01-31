Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lagu Tembus 1 Juta Stream, Janita Gabriela Terharu Wishlist-nya Tercapai

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |02:01 WIB
Lagu Tembus 1 Juta Stream, Janita Gabriela Terharu <i>Wishlist</i>-nya Tercapai
Lagu Janita Gabriela tembus 1 juta stream (foto: IG Janita)
A
A
A

JAKARTA - Janita Gabriela tengah berbahagia. Ia terharu ketika lagunya berjudul Kukira Selamanya berhasil tembus 1 juta stream.

Kabar bahagia ini, Janita sampaikan di akun Instagram miliknya. Ia meluapkan rasa bangga dan bahagia karena capaian tersebut.

 Lagu Tembus 1 Juta Stream, Janita Gabriela Terharu Wishlist-nya Tercapai

“Finally my first 1 million streams. Bersyukur banget akhirnya tercapai juga wishlist aku di tahun ini," ucap Janita.

Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada para pendengar musiknya. Sebab tanpa pendengar setia, sulit rasanya lagu tersebut tembus 1 juta stream.

"Terima kasih untuk kalian semua yang sudah support aku. Jangan berhenti berbuat, denganrin terus lagu aku ya. Gak sabar buat share lebih banyak ke kalian," jelas Janita.

Halaman:
1 2
