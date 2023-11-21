Janita Gabriela Jatuh Cinta dengan Wakatobi, Ini Alasannya

JAKARTA - Janita Gabriela senang ketika tampil di Wakatobi. Di tempat tersebut, ia menapaki perjalanan pagi yang belum pernah ia alami sebelumnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa penerbangan menuju Wakatobi merupakan perjalanan udara terpanjang yang pernah dilaluinya.

Wakatobi, yang terletak di Sulawesi Tenggara, mengusung slogannya sebagai 'Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segitiga Karang Dunia'. Melihat dari berbagai foto, Wakatobi menawarkan pemandangan yang begitu memukau sehingga sulit untuk diabaikan.