JAKARTA - Adelia Wilhelmina tampaknya harus berbesar hati dan menerima kenyataan bahwa tasnya yang dicopet di Paris tidak akan kembali. Padahal, peristiwa tersebut telah dilaporkannya pada kepolisian setempat.

"Enggak (balik)," kata istri musisi Pasha Ungu tersebut saat ditemui awak media di Jurang Mangu, Tangerang Selatan, pada 20 April 2024.

Ibu empat anak tersebut mengaku kecewa bukan lantaran harga tasnya namun lebih kepada nilai kenangan barang tersebut. Dia menyebut bahwa tas tersebut merupakan hadiah pemberian sang suami.

Namun Adelia juga menyadari, hilangnya tas tersebut karena dirinya kurang berhati-hati menjaga barang miliknya. "Ya kan salah saya juga. Karena tidak memperhatikan, hilang dalam hitungan detik. Ke depan, harus lebih hati-hati lagi," ujarnya.

Adelia Wilhelmina kecewa tasnya yang dicopet di Paris tak kembali. (Foto: Instagram/@adeliapasha)

Pasha Ungu berharap, orang yang mencuri tas tersebut adalah seorang perempuan sehingga bisa dipakai. "Kalau yang nyolong cowok masak mau dibuang?" katanya berseloroh.*

