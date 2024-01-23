Biodata dan Agama Kiesha Alvaro, Putra Pasha Ungu yang Sukses Jadi Aktor

JAKARTA - Biodata dan agama Kiesha Alvaro menjadi sorotan setelah video podcastnya dengan Denny Soemargo viral di media sosial. Dalam kesempatan itu, dia bercerita tentang pengalaman kelamnya sebagai anak broken home.

Kiesha yang menganut agama Islam tersebutmengaku, sejatinya tidak keberatan jika orangtuanya bercerai. Namun kala itu, dia berharap dan meminta ayahnya, musisi Pasha Ungu, untuk tidak menikah lagi.

Sayangnya, tak lama setelah bercerai dari Okie Agustina, Pasha menikahi mantan pramugari cantik bernama Adelia Wilhelmina. Kiesha yang kala itu masih berusia 5 tahun pun kesal.

Gara-gara hal itu, dia bahkan enggan bertegur sapa dengan sang ayah selama 11 tahun. Namun kini Kiesha Alvaro tumbuh menjadi pria muda yang tak hanya tampan namun juga punya bakat cemerlang di dunia akting dan musik.

Kiesha Alvaro Putra Sigit lahir di Bogor, Jawa Barat, 19 tahun silam. Perceraian kedua orangtuanya membuat Kiesha memiliki keluarga dan saudara cukup besar. Dia memiliki dua adik perempuan kandung, Shakiena dan Nasha.

Sementara dari pernikahan kedua sang ayah, Kiesha memiliki empat adik lainnya: Dewa, Sakha, Aliyan, dan Kayla. Sedangkan dari pernikahan kedua ibunya dengan Gunawan Dwi Cahyo, dia memiliki satu adik laki-laki.

Memiliki darah seni dari sang ayah, Kiesha Alvaro pun ikut terjun ke dunia hiburan. Dia debut sebagai artis cilik dengan membintangi sinetron Islam KTP, pada 2010. Namanya semakin dikenal luas ketika merilis lagu Peluk Cium setahun kemudian.

Alih-alih mengikuti jejak sang ayah yang terkenal karena musik, Kiesha justru lebih fokus berkarier di dunia akting. Hobinya bermain sepak bola, bahkan membantunya mendapatkan peran dalam sinetron Tendangan Garuda (2018) dan Madun is Back (2019).