Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Malam Ini, Top 10 Kontes Ambyar Indonesia 2024 Tampil Bareng Wawes dan Happy Asmara

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |16:10 WIB
Malam Ini, Top 10 Kontes Ambyar Indonesia 2024 Tampil Bareng Wawes dan Happy Asmara
Top 10 Kontes Ambyar Indonesia 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kontes Ambyar Indonesia 2024 menyisakan sepuluh peserta yang kembali berlaga di panggung Patah Hati 2, pada Kamis (16/5/2024) malam.

Top 10 yang tersisa adalah Jingga (Lampung), Diva (Banyuwangi), Resty (Banyumas), Rangga (Probolinggo), Dandi (Solo), Awan (Purwokerto), Agung (Yogyakarta), Firstia (Lamongan), Warna (Palembang), dan Twentynine (Jombang).

Dipandu Rian Ibram dan Vega Darwanti, sepuluh kontestan akan membawakan lagu hits ambyar dengan jutaan penonton di pangung Patah Hati 2. Sementara juri tamu diisi oleh Iis Dahlia, Happy Asmara, dan Ndarboy Genk.

Selain itu, Top 10 Kontes Ambyar Indonesia 2024 akan dimeriahkan penampilan spesial dari bintang tamu, Wawes dan Lyia. Mereka akan memberikan kolaborasi manis bersama sepuluh kontestan dan para juri bintang.

Top 10 Kontes Ambyar Indonesia. (Foto: MNC Media)

Karena itu jangan ketinggalan menonton Top 10 Kontes Ambyar Indonesia 2024 hanya di MNCTV selalu di hati, pada 16 Mei 2024, pukul 21.00 WIB.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/598/3036332/inul_daratista-cwMP_large.jpeg
Ambyar Awards 2024, Inul Daratista Kolaborasi dengan Sinden dan Wayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/598/3030364/jadi_juara_kontes_ambyar_indonesia_jingga_bawa_pulang_hadiah_rp75_juta-6ksx_large.jpg
Jadi Juara Kontes Ambyar Indonesia 2024, Jingga Bawa Pulang Hadiah Rp75 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/598/3029776/hari-ini-juara-kontes-ambyar-indonesia-2024-akan-lahir-saksikan-di-mnctv-igbtO29KHg.jpeg
Hari Ini Juara Kontes Ambyar Indonesia 2024 akan Lahir, Saksikan di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/598/3026302/besok-malam-top-3-siap-bersaing-di-road-to-panggung-kontes-ambyar-indonesia-2024-x8hzddbgzS.jpg
Besok Malam, Top 3 Siap Bersaing di Road to Panggung Kontes Ambyar Indonesia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/598/3024269/firstia-gagal-tembus-grand-final-kontes-ambyar-indonesia-2024-MPANIt4AhK.jpg
Firstia Gagal Tembus Grand Final Kontes Ambyar Indonesia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/598/3023731/4-kontestan-siap-bersaing-di-panggung-cinta-kontes-ambyar-indonesia-2024-jXpZA2AQmq.jpg
4 Kontestan Siap Bersaing di Panggung Cinta Kontes Ambyar Indonesia 2024
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement