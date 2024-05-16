Malam Ini, Top 10 Kontes Ambyar Indonesia 2024 Tampil Bareng Wawes dan Happy Asmara

JAKARTA - Kontes Ambyar Indonesia 2024 menyisakan sepuluh peserta yang kembali berlaga di panggung Patah Hati 2, pada Kamis (16/5/2024) malam.

Top 10 yang tersisa adalah Jingga (Lampung), Diva (Banyuwangi), Resty (Banyumas), Rangga (Probolinggo), Dandi (Solo), Awan (Purwokerto), Agung (Yogyakarta), Firstia (Lamongan), Warna (Palembang), dan Twentynine (Jombang).

Dipandu Rian Ibram dan Vega Darwanti, sepuluh kontestan akan membawakan lagu hits ambyar dengan jutaan penonton di pangung Patah Hati 2. Sementara juri tamu diisi oleh Iis Dahlia, Happy Asmara, dan Ndarboy Genk.

Selain itu, Top 10 Kontes Ambyar Indonesia 2024 akan dimeriahkan penampilan spesial dari bintang tamu, Wawes dan Lyia. Mereka akan memberikan kolaborasi manis bersama sepuluh kontestan dan para juri bintang.

Karena itu jangan ketinggalan menonton Top 10 Kontes Ambyar Indonesia 2024 hanya di MNCTV selalu di hati, pada 16 Mei 2024, pukul 21.00 WIB.*

