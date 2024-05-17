Advertisement
Cara Ardhito Pramono Atasi Kewalahan Produksi Album di Tengah Perannya Sebagai Aktor

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |02:30 WIB
Cara Ardhito Pramono Atasi Kewalahan Produksi Album di Tengah Perannya Sebagai Aktor
Cara Ardhito Pramono atasi kewalahan produksi album (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
JAKARTA - Lama tak hadir dengan karya baru, Ardhito Pramono kembali hadir dengan karya barunya di dunia musik. Dia bahkan kembali dengan meluncurkan album baru, setelah 2 tahun vakum lantaran kesibukannya sebagai aktor film.

Akan tetapi, di tengah kesibukannya sebagai aktor, Ardhito Pramono pun menyempatkan waktu untuk memproduksi album barunya yang bertajuk ‘Road Trip’.

Pelantun lagu ‘Bitterlove’ itu mengaku dirinya sempat kewalahan membagi waktu di tengah kesibukannya sebagai aktor sekaligus penyanyi. Bahkan ia sempat beberapa kali menunda perilisan album terbarunya karena momentumnya kurang pas.

“Sempet sih, ada fase itu. Karena kan album ini kan hampir keluar beberapa kali tapi gak jadi terhalang Pilpres dan lain sebagainya,” ujar Ardhito Pramono kepada MNC Portal Indonesia saat ditemui di iNews Tower, belum lama ini.

Ardhito Pramono (MPI)

Cara Ardhito Pramono atasi kewalahan produksi album (Foto: Aldhi Chandra/MPI)


Namun ia mencoba untuk mengatasinya dengan berkoordinasi dengan rekan-rekan yang ikut membantunya untuk memproduksi album terbarunya.

Ardhito Pramono pun merasa terbantu karena sang produser, Aldi Nada Permana membantunya dalam menciptakan karya-karya terbarunya ini.

“Ngatasin kewalahan itu intinya kerjasama sih sama temen-temen yang lain. Banyak temen-temen musisi yang juga membantu,” jelas Ardhito Pramono.

“Produser saya Aldi Nada Permana sering tektokan sama saya buat bikin lagu ini. Itu yang memudahkan saya juga buat bikin lagu dan mikir alhamdulillah juga ada dia ya. Kalo gak ada dia kayaknya gak jadi nih album,” sambungnya.

Selain itu, Ardhito Pramono juga mulai menerapkan skala prioritas hidup untuk membantunya membagi waktu. Hal ini bertujuan agar ia bisa menyeimbangkan antara kesibukan sebagai penyanyi dan juga aktor, serta waktunya untuk keluarga.

