HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Ardhito Pramono Jatuh Cinta dengan Kota Malang yang Jadi Inspirasi Album Barunya

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |18:45 WIB
Alasan Ardhito Pramono Jatuh Cinta dengan Kota Malang yang Jadi Inspirasi Album Barunya
Ardhito Pramono jatuh cinta dengan kota Malang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Ardhito Pramono kembali menghiasi industri musik Tanah Air dengan meluncurkan karya terbarunya. Ardhito Pramono sendiri identik sebagai penyanyi yang gemar melahirkan karya-karya yang unik dan out of the box.

Setelah dua tahun vakum, Ardhito Pramono merilis album baru bertajuk ‘Road Trip’ dengan 11 lagu di dalamnya.

Alasan Ardhito Pramono Jatuh Cinta dengan Kota Malang yang Jadi Inspirasi Album Barunya

Ada cerita menarik di balik inspirasi album tersebut. Selain terinspirasi oleh perjalanan hidupnya selama dua tahun belakangan, ternyata album tersebut terinspirasi dari sebuah kota di Jawa Timur, yaitu Kota Malang.

“Kalo ‘Road Trip’ itu terinspirasi dari indahnya Kota Malang. I love Malang so much!” kata Ardhito Pramono dalam program Guest Star di Okezone TV, Kamis, (16/5/2024).

Ardhito Pramono mengaku dirinya jatuh cinta dengan Kota Malang. Bahkan baginya Malang adalah kota yang sangat nyaman untuk tinggal, sebab udara dan lingkungan di sekitarnya sangat cocok dengannya.

“Satu kata buat Malang tuh nyaman ya. Bisa jalan kaki setiap hari, udaranya nyaman banget. Makanannya juga murah dan enak-enak,” jelasnya.

Ketika membayangkan Kota Malang, Ardhito Pramono menggambarkan hidup yang tentram hidup yang santai dan tidak diburu-buru. Maka dirinya menuangkan kecintaannya pada Kota Malang secara tersirat melalui album ‘Road Trip’.

“You can actually find yourself in a flower shop, bikin bunga. Karena slow phase, slow living banget di sana. Itu sangat tersirat di album ‘Road Trip’,” ujar Ardhito Pramono.

