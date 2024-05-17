Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ariel NOAH Minta Review Perabotan Rumah Tangga dari Netizen karena Takut Ditipu

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |23:45 WIB
Ariel NOAH Minta Review Perabotan Rumah Tangga dari Netizen karena Takut Ditipu
Ariel NOAH minta review perabotan rumah dari netizen (Foto: Instagram/arielnoah)
JAKARTA - Ariel NOAH tampaknya merasa khawatir dengan gencarnya promosi sebuah produk di media sosial. Sebab, dirinya tak ingin sampai salah membeli sebuah barang lantaran tergiur dengan review palsu orang-orang di media sosial.

Hal itu diungkap Ariel di sosial media Threads yang juga diabadikan akun X, @tanyakanrl. Seolah takut ditipu, Ariel menanyakan netizen adakah ulasan mengenai barang elektronik seperti mesin cuci, setrikaan hingga rice cooker dengan kualitas baik.

“Gue mau nanya serius, ada gak persatuan ibu rumah tangga yang bikin review di web, YouTube, dll tentang mesin cuci terbaik 2024, setrikaan terbaik 2024, rice cooker terbaik dan lain-lain. Biar ini bapak-bapak gak salah beli dan gak ditipuin review abal-abal,” kata Ariel.

Momen Ariel NOAH mencari ulasan untuk perabotan rumah ini sontak mengundang komentar warganet. Banyak dari mereka ikut membantu Ariel dan memberikan rekomendasi untuk produk elektronik tersebut.

Ariel NOAH

Ariel NOAH minta review perabotan rumah dari netizen (Foto: Instagram/arielnoah)


Netizen juga setuju bila ada konten review perabotan rumah tangga yang bisa membantu mereka.

“Ide bagus, yok ibu-ibu,” tulis @h*******.

“Gue bikin kali ya,” ucap @ge*******.

“Aku pun ingin tau review blender terbaik, cape ditipu yang viral-viral,” kata @ko******.

