HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Artis Inisial R Diduga Lakukan Perselingkuhan Sesama Jenis di Studio Rekaman

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |19:35 WIB
Artis Inisial R Diduga Lakukan Perselingkuhan Sesama Jenis di Studio Rekaman
Artis inisial R diduga lakukan perselingkuhan sesama jenis (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dunia hiburan Tanah Air tidak hanya dihebohkan dengan isu soal perselingkuhan beda jenis. Terbaru, muncul sebuah rumor perselingkuhan sesama jenis yang dilakukan oleh artis R.

Hal itu diungkapkan oleh akun X @browndonggg yang membeberkan jika dia pernah diajak untuk berhubungan badan di studio milik R. Kejadian tersebut bahkan sempat berlangsung dua kali, tepatnya dua minggu sebelum artis R menikah dan seminggu setelah pernikahan berlangsung.

"Fun Fact: Seorang Artis yg Wara wiri di Tv, Mengajak HS sebelum 2 Minggu Pernikahan, & Setelah 1 Minggu Pernikahan Kembali mengajak HS di studio rekamannya.," bunyi cuitan akun @browndonggg di X.

Menariknya, studio tersebut berada di dalam kediaman sang artis. Tepatmya di sebrang kamar R dan sang istri.

"Studio tsb 1 atap dengan rumahnya serta bersebrangan dengan kamarnya bersama istrinya yang pada saat itu sedang tidur," lanjutnya.

Usai cuitan tersebut viral, seotamg netizen pun menduga-duga soal sosok artis R tersebut. Bahkan akun X itu sempat memberikan clue bahwa artis tersebut memiliki nama yang terdiri dari empat huruf.

Artis R

Artis inisial R diduga lakukan perselingkuhan sesama jenis (Foto: X)

"R**** wkwk," tebak seorang netter.

"Kurangin satu bintang," sahut akun @browndonggg.

Disaat bersamaan, akun X itu juga membongkar isi chat antara dirinya dengan artis R.

"Foto ke 1 chat aku sama si artis ini. foto kedua chat aku ke temenku setelah HS sama dia di studio rekamannyaa," ujar akun tersebut.

"Jadi bisa ke sini?" tanya artis R.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
