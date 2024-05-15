Hobi Masak, Tissa Biani Bakal Buka Usaha Katering Jika Bosan Jadi Artis

Tissa Biani bakal buka usaha catering jika bosan jadi artis (Foto: MPI)

JAKARTA - Tissa Biani mengaku sudah punya rencana masa depannya apabila sudah tidak lagi berkecimpung di dunia entertainment.

Menariknya, kekasih Dul Jaelani ini akan membuka bisnis katering. Bukan tanpa alasan, pasalnya Tissa mengaku sangat suka memasak.

"Kalau udah bosen sama dunia film emang rencana nya mau ke sana ke katering," ujar Tissa Biani, di kawasan Gatot Subroto, belum lama ini.

Untuk mewujudkan cita-citanya itu, Tissa Biani kini terus mengasah kemampuan memasaknya. Bahkan ia juga ikut les memasak agar ilmu soal masak memasaknya semakin terasah.

"Mudah-mudahan, tapi sejauh ini lagi belajar masak dulu nih supaya nanti bisa bikin resep nanti yang jalanin orang," pungkas Tissa Biani.