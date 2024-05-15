Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hobi Masak, Tissa Biani Bakal Buka Usaha Katering Jika Bosan Jadi Artis

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |07:35 WIB
Hobi Masak, Tissa Biani Bakal Buka Usaha Katering Jika Bosan Jadi Artis
Tissa Biani bakal buka usaha catering jika bosan jadi artis (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTATissa Biani mengaku sudah punya rencana masa depannya apabila sudah tidak lagi berkecimpung di dunia entertainment.

Menariknya, kekasih Dul Jaelani ini akan membuka bisnis katering. Bukan tanpa alasan, pasalnya Tissa mengaku sangat suka memasak.

"Kalau udah bosen sama dunia film emang rencana nya mau ke sana ke katering," ujar Tissa Biani, di kawasan Gatot Subroto, belum lama ini.

Untuk mewujudkan cita-citanya itu, Tissa Biani kini terus mengasah kemampuan memasaknya. Bahkan ia juga ikut les memasak agar ilmu soal masak memasaknya semakin terasah.

Tissa Biani

Tissa Biani bakal buka usaha catering jika bosan jadi artis (Foto: Instagram/tissabiani)


"Mudah-mudahan, tapi sejauh ini lagi belajar masak dulu nih supaya nanti bisa bikin resep nanti yang jalanin orang," pungkas Tissa Biani.

