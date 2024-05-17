Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar Sebut Aaliyah Sering Murung dan Insecure Gegara Dihujat Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |15:35 WIB
Aaliyah Massaid sering murung dan insecure gegara dihujat netizen (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)
JAKARTA - Thariq Halilintar baru saja melamar kekasihnya, Aaliyah Massaid. Momen lamaran Thariq tersebut bahkan turut dibagikannya dalam akun YouTube.

Dalam videonya, Thariq tampak membagikan detik-detik menuju momen bahagia tersebut. Mulai dari memesan cincin hingga meminta doa restu pada sang kakak, Atta Halilintar.

Menariknya, Thariq sempat mengungkapkan kondisi Aaliyah sebelum momen lamaran itu terjadi. Anak keempat keluarga Gen Halilintar ini mengatakan bahwa Aaliyah belakangan ini kerap merasa sedih, murung hingga tak percaya diri imbas hujatan dari netizen.

“Akhir-akhir ini dia lagi tidak percaya diri. Dia lagi sering sedih, apalagi yang kemarin tuh yang ramai,” kata Thariq.

Thariq juga mengatakan dirinya berharap Aaliyah tak banyak membuka sosial media jelang prosesi lamaran itu.

Tak dipungkiri, Thariq melihat segala hujatan dan makian sejumlah netizen pada sang kekasih. Hal ini membuat Thariq ingin melindungi Aaliyah dan berharap sang kekasih tak banyak membuka sosial media.

“Aku harap dia gak buka sosmed atau ngebuka apapun. Aku pingin dia istirahat dari sosmed, dari orang-orang jahat gitu ya. Gak semua orang jahat, tapi aku berusaha melindungi dia aja,” sambung Thariq.

