Reaksi Haru Zahwa Massaid usai Aaliyah Massaid Dilamar Thariq Halilintar

JAKARTA - Aaliyah Massaid tengah berbahagia. Pasalnya, ia telah resmi dilamar oleh sang kekasih Thariq Halilintar. Ini menjadi momen haru usai perjalanan kisah cinta mereka yang terbilang singkat.

Kebahagian bukan hanya dirasakan oleh Aaliyah dan Thariq, melainkan juga keluarga. Kakak Aaliyah, Zahwa Massaid juga turut merasakan bahagia dan mengungkapkan rasa harunya di media sosial.

"Adik perempuanku akan menikah. Kegembiraanku tak terkira dan aku kehabisan kata-kata tapi aku bisa memberitahumu satu hal: aku menangis sangat kencang," tulisnya Zahwa dalam Instastory miliknya.

Zahwa kemudian memuji Aaliyah. Sebab, Aaliyah banyak mendapatkan cibiran ketika menjalin hubungan asmara dengan Thariq Halilintar.

"Kami semua bangga kepadamu Aal dan aku yakin ayah juga," pungkasnya.

Seperti diketahui Thariq tampak membagikan foto yang diduga merupakan momen dirinya melamar sang kekasih, Aaliyah Massaid.