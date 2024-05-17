Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Haru, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Unggah Behind the Scenes Momen Lamaran

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |10:39 WIB
Haru, Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Unggah Behind the Scenes Momen Lamaran
Thariq Halilintar resmi lamar Aaliyah Massaid (Foto: IG Aaliyah)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid tengah berbahagia. Pasalnya hubungan mereka akan segera menikah, setelah Thariq Halilintar melamar Aaliyah Massaid.

Tak tanggung-tanggung, Thariq Halilintar melamar Aaliyah Massaid di Thailand.

Momen lamaran itu pun dibagikan Thariq lewat vlog di YouTube pribadinya.

Awalnya Thariq Halilintar mengajak Aaliyah ke tempat coffee dengan pemandangan bukit dan bunga yang sangat indah.

Sebelum mengutarakan maksud hatinya, adik Atta Halilintar ini banyak mengobrol terlebih dahulu. Hingga akhirnya mereka berproses berdiri sambil membelakangi satu sama lain.

Lalu Thariq pun berlutut di belakang badan Aaliyah. Saat Aaliyah berbalik badan ia langsung menangis terharu melihat sang kekasih tengah bersimpuh sambil memperlihatkan cincin yang masih di dalam kotak.

"Aah kenapa sih padahal gak pengen nangis lho," kata Aaliyah Massaid setelah berbalik badan, dikutip dari YouTube Thariq Halilintar, Kamis (16/5/2024).

Sambil berlutut Thariq Halilintar meminta Aaliyah Massaid untuk hidup bersama dengannya.

"Aaliyah Massaid, kamu mau gak selamanya ngurusin aku yang kalau misalnya nuker baju, bajunya ditaruh di mana aja terus ngelarang kamu minum kopi terus," ucap Thariq Halilintar.

Kemudian Thariq Halilintar mengungkapkan bahwa ia bukan cuma sayang kepada Aaliyah saja. Melainkan semua keluarga Aaliyah Massaid.

Aku sayang sama ibu kamu, aku sayang sama seluruh keluarga kamu. Dan yang paling pasti aku sayang banget sama kamu," ucap Thariq Halilintar.

Setelah itu, Thariq Halilintar pun mengajak Aaliyah Massaid untuk menikah dan ajakan itu diterima oleh Aaliyah tanpa pikir panjang.

"Aaliyah Massaid, will you marry me?" tanya Thariq.

"Yes, I will. Thank you," jawab Aaliyah sambil menangis.

