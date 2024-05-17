Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Agnez Mo Dihujat Usai Kepergok Minum Produk Kopi Pro Israel

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |15:05 WIB
Agnez Mo Dihujat Usai Kepergok Minum Produk Kopi Pro Israel
Agnez Mo dihujat usai konsumsi produk kopi pro Israel (Foto: Instagram/agnezmo)
A
A
A

JAKARTA - Agnez Mo kembali menjadi sorotan. Pasalnya baru-baru ini, pelantun Cinta Tak Ada Logika ini kepergok masih mengonsumsi kopi yang disebut produk pro Israel.

Songak saja, hal itu membuat wanita 37 tahun ini mendadak panen hujatan netizen. 

Momen itu terjadi saat Agnez tengah melakukan siaran langsungnya di Instagram dan diabadikan akun TikTok, @piiluss2.0. Saat itu, wanita yang berkarier di Amerika Serikat ini tengah dirias sembari berbincang dengan followers-nya di Instagram.

“Agnez Mo minum Starbucks,” tulis akun tersebut, dikutip Jumat (17/5/2024).

Agnez Mo

Agnez Mo dihujat usai konsumsi produk kopi pro Israel (Foto: TikTok)

Sembari dirias, beberapa kali Agnez terlihat menyeruput kopi dari gelas produk tersebut. Iya juga menikmati kopi yang kini tengah jadi salah satu produk yang diboikot netizen.

Tak hanya di TikTok, momen Agnez Mo minum kopi yang disebut produk pro Israel ini pun bikin warga X geram. Netizen ikut kecewa melihat Agnez yang dianggap tak peka dengan genosida yang dilakukan Israel pada Palestina.

“Haha kecewa banget sama kamu nez.. ini dia gatau lagi ada genocide kali ya?,” kata akun @we*********.

“Udah lagunya jelek minumnya starbuck lagi,” sambung @ug*****.

“Dia gak peduli,” tambah @ra*******.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
