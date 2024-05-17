Akhirnya, Indah Permatasari Perlihatkan Wajah Tampan Baby Naka

Indah Permatasari akhirnya memamerkan wajah Baby Naka untuk pertama kali. (Foto: Instagram/@indahpermatas)

JAKARTA - Indah Permatasari dan Arie Kriting menjaga betul privasi anak mereka, Naka. Dalam setiap unggahan, pasangan ini selalu menutupi wajah Naka dan hanya menampilkan siluet tubuhnya yang menggemaskan.

Namun untuk pertama kali, sang aktris mengunggah foto Naka di media sosial tepat di hari ulang tahunnya pada 16 Mei 2024. Dalam unggahannya, Indah memperlihatkan fotonya bersama Arie dan Naka yang masih bayi.

Dalam unggahan selanjutnya, dia membagikan foto dan video yang memperlihatkan wajah Naka lebih dekat. “Alhamdulillah, hari ini usia bertambah lagi,” ujarnya membuka caption unggahannya, seperti dikutip pada Jumat (17/5/2024).

Indah Permatasari melanjutkan keterangannya dengan, “Banyak yang harus disyukuri, terutama karunia menjadi ibu yang benar-benar mendewasakan aku. Semoga diri ini selalu sehat, kuat, dan bahagia bersama kalian.”

Unggahan aktris Wedding Agreement tersebut kemudian ramai dikomentari sesama rekan artis dan warganet yang selalu penasaran dengan wajah Naka. “Masya Allah, lutuna. Selamat ulang tahun kak,” kata Syifa Hadju.

Faradilla Yoshi menambahkan, “Masya Allah lucu banget!! Selamat ulang tahun Ibu.” Selebgram Verti Tri Wahyuni juga turut berkomentar tentang Naka dengan menuliskan, “Cakep banget si roti sobek.”

Sementara itu, warganet mengaku sangat senang karena sekarang rasa penasaran mereka akhirnya terjawab. “Yang biasanya cuma melihat body gemoynya, sekarang sudah tidak penasaran lagi. Masya Allah tabarakallah,” ujar @bolpitya******.