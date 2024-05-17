El Rumi Ikut Girang Lihat Aaliyah Massaid Dilamar Thariq Halilintar

JAKARTA - Penyanyi El Rumi ikut girang mendengar kabar sahabatnya Aaliyah Massaid dilamar oleh sang kekasih, Thariq Halilintar. Apalagi Aaliyah Massaid dan El Rumi merupakan sahabat dari kecil.

"Ya tentunya sebagai sahabat keduanya ikut bersenang ya ada kabar bahagia dari teman, apalagi teman dekat dari kecil Aal," kata El Rumi dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Kamis (16/5/2024).

Ternyata di hubungan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar pernah ada campur tangan dari El Rumi.

BACA JUGA: 4 Perempuan Cantik Pernah Dekat dengan Thariq Halilintar Sebelum Lamar Aaliyah Massaid

Enggan dibilang sebagai mak comblang, El Rumi menjelaskan bahwa kala itu ia mengajak Aaliyah Massaid ke sebuah acara yang di situ turut dihadiri oleh Thariq Halilintar.

"Jadi waktu itu aku habis nonton konser Dewa sama Aal. Malamnya itu mau ada acara sama Thariq. Terus Aal waktu itu harusnya nggak ikut tapi aku ajak ikut," jelas El Rumi.

"Malam itu mereka bertemu di situ," tambah El.

BACA JUGA: