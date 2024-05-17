Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hotman Paris Sebut Polisi Tidak Serius Ungkap Kasus Vina

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |08:02 WIB
Hotman Paris Sebut Polisi Tidak Serius Ungkap Kasus Vina
Hotman Paris Hutapea disebut tak serius ungkap kasus Vina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hotman Paris Hutapea menduga polisi kurang serius menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016. Saat ini, ketiga pelaku masih dalam status DPO dan tidak diketahui keberadaannya.

Padahal kasus pembunuhan Vina Cirebon telah terjadi sejak Agustus 2016 lalu, kini 8 pelaku telah ditangkap telah divonis hukumannya. Akan tetapi, tiga pelaku termasuk otak pelakunya tak kunjung ditangkap polisi.

Hotman Paris Sebut Polisi Tidak Serius Ungkap Kasus Vina

"Jadi memang di sini kami melihat ada ketidakseriusan untuk mengungkap tiga pelaku ini," tegas Hotman Paris saat ditemui di kawasan Grogol Jakarta Barat.

Hotman juga menyoroti kasus pembunuhan disertai pemerkosaan itu, sebetulnya telah terang benderang ketika delapan pelaku memberikan keterangan pasca ditangkap polisi.

Namun ketika perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan, delapan pelaku tersebut sempat membantah adanya keterlibatan ketiga pelaku lagi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut.

"Kelihatan jelas 8 pelaku itu mengakui keterlibatan 3 DPO ini tapi kemudian mereka membantahnya sesudah, mau limpah kasus kejaksaan berarti ada pengaruh seseorang," terang Hotman.

Dengan sejumlah permasalahan tersebut, Hotman mengimbau penyidik untuk melakukan BAP ulang, termasuk kedelapan narapidana guna mengetahui keberadaan tiga pelaku masih DPO.

"Imbauan kami khususnya identitas 3 orang ini bisa ketahuan agar keluarganya mulai dipanggil untuk di BAP," papar Hotman.

"Bila perlu semuanya narapidana ini di BAP ulang untuk mengetahui 3 identitas yang DPO ini karena ini menyentuh rasa keadilan kita di Indonesia," pungkasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
