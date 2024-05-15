Hotman Paris Komentari Unggahan Meriam Bellina yang Sebut Menjauhi Laki-Laki Bikin Awet Muda

JAKARTA - Meriam Bellina saat ini sudah genap berusia 48 tahun. Meski begitu, bintang film Catatan Si Boy ini tetap selalu tampil cantik dan awet muda. Bahkan kecantikannya hampir tak pernah luntur dari wajah blasterannya itu.

Wajar jika banyak orang yang penasaran mengenai rahasia di balik kulit wajah Meriam Bellina yang kencang sehingga selalu tampak awet muda.

Meriam Bellina pun sempat ditodong sebuah pertanyaan oleh seorang perempuan mengenai tips agar tampil awet muda seperti dirinya. Uniknya, video percakapan Meriam Bellina dengan wanita itu malah diunggah oleh pengacara kondang Hotman Paris.

"Apa tips awet muda?" tanya perempuan dalam video Meriam Bellina yang diunggah Hotman Paris, di akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial, baru-baru ini.

Hotman Paris komentari unggahan Meriam Bellina (Foto: Instagram/hotmanparisofficial)





Bukannya menyarankan untuk merawat kulit wajah dengan baik, Meriam Bellina malah menyarankan agar perempuan itu menjauhi laki-laki. Sebab menurutnya, laki-laki lah yang menjadi penyebab wanita lebih cepat terlihat tua.

"Jauh dari laki, laki-laki itu bikin keriput," ujar Meriam Bellina.

Diakui Meriam Bellina, laki-laki kerap memancing emosi wanita, membuat kesal dan uring-uringan. Sampai akhirnya membuat tampilan wanita cepat tua.

"Susah stres, capek, bikin bete," ujar Meriam Bellina.