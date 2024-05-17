Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lewat Single Badut, Meiska Yakin Lagunya Bisa Viral

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |02:01 WIB
Lewat Single Badut, Meiska Yakin Lagunya Bisa Viral
Meiska Adinda yakin bisa viral (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Meiska Adinda baru saja merilis single terbarunya berjudul Badut. Lagu ini menggambarkan suasana patah hati yang megah, menyoroti upaya seseorang untuk menghibur orang yang ia cintai. Istilah 'membadut' yang sering digunakan oleh generasi Z ini menjadi inspirasi untuk lagu menarik yang dapat dinikmati oleh khalayak.

Hingga kini, lagu Badut telah menarik banyak pendengar di berbagai platform streaming digital. Di Spotify, lagu ini bahkan telah meraih lebih dari 200 ribu streams. Lagu ini diproduksi oleh Mytha Lestari, Raguel Lewi, dan Andre Lizt, sementara liriknya ditulis oleh Meiska dengan bantuan dari produser.

Lewat Single Badut, Meiska Yakin Lagunya Bisa Viral

Menanggapi popularitas lagunya yang mulai meningkat, Meiska mengaku senang dengan respons positif dari para pendengar, termasuk teman-temannya yang memberikan dukungan.

Mengingat lagu terdahulunya pernah viral, Meiska berharap lagu ini juga dapat mengikuti jejak 'Hilang Tanpa Bilang' dengan mencapai telinga banyak pendengar dan mampu merepresentasikan perasaannya. "Bisa nggak ya, kalau lagu 'Badut' ini viral?" ujarnya dengan penuh harap.

Single Badut menceritakan perempuan yang terlalu mengorbankan diri dan kehilangan kejernihan pikiran, seperti seorang "badut" yang hanya menghibur saat pasangannya sedang bermasalah.

Selain menyanyikan lagu ini, Meiska juga turut berkontribusi dalam penulisan beberapa liriknya. Lagu ini mengusung genre pop ballad, yang merupakan keahlian Meiska setelah sebelumnya menghadirkan pop RnB di single keempatnya, "Telat Cemburu".

Proses pembuatan lagu Badut berjalan cukup cepat karena merupakan bagian dari beberapa lagu yang direncanakan akan masuk ke dalam album. Meiska berharap lagu ini dapat memberikan pesan bahwa mencintai seseorang boleh, tetapi tidak boleh sampai mengorbankan diri dan kehilangan diri sendiri.

